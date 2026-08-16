GAK-Kicker Tobias Koch: „Bin Spieler und Fan dieses Klubs“

Tobias, du warst zu Beginn der Saison angeschlagen. Was war das Problem und wie geht es dir jetzt?

TOBIAS KOCH: Die Rückseite vom Oberschenkel hat gezwickt. Solche Muskelverletzungen bleiben im Fußball nicht aus, wir konnten aber noch rechtzeitig die Reißlinie ziehen. Mittlerweile bin ich wieder voll im Mannschaftstraining und bei 100 Prozent.