GAK-Kicker Tobias Koch: „Bin Spieler und Fan dieses Klubs“
Der Südsteirer Tobias Koch über die besondere Beziehung zu seiner Heimat und warum der GAK diese Saison einen Derby-Sieg über Sturm feiert.
Tobias, du warst zu Beginn der Saison angeschlagen. Was war das Problem und wie geht es dir jetzt?
TOBIAS KOCH: Die Rückseite vom Oberschenkel hat gezwickt. Solche Muskelverletzungen bleiben im Fußball nicht aus, wir konnten aber noch rechtzeitig die Reißlinie ziehen. Mittlerweile bin ich wieder voll im Mannschaftstraining und bei 100 Prozent.
Wir führen dieses Gespräch am Sportplatz in Straß. Welche Erinnerungen verknüpfst du mit diesem Ort?
Sehr schöne, mein Elternhaus liegt nur wenige Minuten entfernt und ich wohne selbst auch gleich in der Nähe. Ich habe mit fünf Jahren beim SV Straß begonnen zu kicken, mein Papa war mein erster Trainer. Wenn mir Zuhause langweilig war, bin ich quer durch den Wald zum Fußballplatz gegangen und habe mit meinen Freunden gekickt.
Wie intensiv verfolgst du deinen Heimatverein?
Es tut mir natürlich weh, dass der SV Straß in die Gebietsliga abgestiegen ist. Ich hoffe, dass gleich der Wiederaufstieg in die Unterliga gelingt. Ich werde mir sicher das eine oder andere Spiel live anschauen.
Jeder Bub träumt davon, Profifußballer zu werden. Wann hast du gemerkt, dass du es schaffen kannst?
Das war mit 15 im ersten Akademiejahr, als ich auch ins ÖFB-Nachwuchsteam einberufen wurde. Es gehört aber auch viel Glück dazu. Ich war nie das größte Talent, habe aber immer fleißig und hart gearbeitet. Daran hat sich bis heute nichts geändert.
Ich war nie das größte Talent, habe aber immer fleißig und hart gearbeitet.— Tobias Koch
Nach Stationen bei Blau-Weiß Linz und Austria Klagenfurt hast du letzten Sommer beim GAK angedockt. Hat dich die Nähe zu deiner Heimat dabei beeinflusst?
Es war sicher ein positiver Nebeneffekt. Die Gespräche mit Tino Wawra, Didi Elseng und Ferdinand Feldhofer, die ich alle gut kenne, haben schon früh gestartet und waren sehr wertschätzend. Das Jahr bei Klagenfurt war für mich sehr schwierig und ich wollte wieder zur Ruhe kommen.
Warum wohnst du nicht in Graz, sondern in der Südsteiermark?
Der ursprüngliche Plan war eine Mietwohnung in Graz oder Umgebung zu finden, da war aber nichts Passendes dabei. Durch Zufall haben wir bei mir Zuhause in Straß ein Haus gefunden, das gerade in Bau war. Wir fühlen uns sehr wohl und ich bin in gut 30 Minuten am Trainingsgelände.
Was machst du in deiner Freizeit, wo gefällt es dir besonders gut?
Für mich als Südsteirer ist die Südsteiermark die schönste Gegend. Wir sind oft auf der Weinstraße unterwegs – auch mit dem Fahrrad – und gerne im Buschenschank.
Die Südsteiermark hat immer wieder erfolgreiche Fußballer hervorgebracht, hast du ein Vorbild?
Definitiv Didi Elsneg. Er ist seit Kindheitstagen mein Vorbild, weil er einen sehr ähnlichen Weg gegangen ist. Er hat auch in Straß begonnen und wurde von meinem Papa trainiert. Als er in Kapfenberg gespielt hat, habe ich Didi oft zugeschaut.
Du hast deine Profi-Karriere beim Lokalrivalen Sturm Graz gestartet. Was sind für dich die größten Unterschiede zum GAK?
Das sind noch zwei unterschiedliche Welten. Sturm ist der größere Verein mit mehr Reichweite und Power. Beim GAK ist noch viel im Aufbau, wir arbeiten hart und die Beziehung ist sehr familiär. Das taugt mir.
Würdest du dich als Fan eines der beiden Vereine bezeichnen?
In meiner Jugend hatte ich keine spezielle Präferenz. Jetzt sehe ich mich nicht nur als Spieler, sondern auch ganz klar als Fan des GAK.
Du bist erst 25 Jahre alt, aber schon Führungspieler und Vizekapitän. Woher kommt das?
Früher war ich eher der brave und ruhige Spielertyp. In meiner Zeit bei Blau-Weiß Linz bin ich rasch zum Stammspieler gereift und habe gelernt, Verantwortung zu übernehmen. Durch meine offene Art kann ich mit jedem Spieler in der Mannschaft sprechen. Wenn es sein muss, kann ich aber auch lauter werden.
Wie zufrieden bist du mit einer aktuellen Rolle beim GAK?
Zum Schluss der letzten Saison hat mich eine Muskelverletzung zurückgeworfen. Meine Mitspieler haben es gut gemacht, also musste ich mich hinten anstellen. Ich arbeite im Training jeden Tag hart daran, wieder zum Stammspieler zu werden.
Durch meine offene Art kann ich mit jedem Spieler in der Mannschaft sprechen.— Tobias Koch
Als Profikicker stehst du in der Öffentlichkeit, vor allem auf Social Media geht es dabei nicht zimperlich zu. Wie gehst du damit um?
Damit wurde ich erst beim GAK so richtig konfrontiert. Vieles, was manche da auf Social Media schreiben, ist so weit weg vom Fußball und auch menschlich unterirdisch. Ich habe mir angewöhnt, das nicht mehr zu lesen.
Abschließend: Warum gewinnt der GAK diese Saison ein Derby gegen Sturm?
Weil es nach 20 Jahren höchste Zeit ist, am besten mit einem Scorer-Punkt von mir.
Zur Person
Tobias Koch, geboren am 6. April 2001 in Wagna. Aufgewachsen in der Südsteiermark, wo er nach wie vor lebt.
Ausbildung: Volksschule Straß, BG/BRG Leibnitz, HIB Liebenau (Akademie Steiermark - Sturm Graz); aktuell Fernstudium BWL.
Erste fußballerische Schritte im Nachwuchs von Straß und St. Veit. Über das Fußballcollege Leibnitz gelang ihm 2015 der Sprung an die Akademie von Sturm Graz, wo er alle Altersklassen durchlief.
Sein Bundesliga-Debüt feierte der defensive Mittelfeldspieler im Sturm-Trikot am 14. 4. 2019 auswärts bei Red Bull Salzburg.
Nach einer Leihe zu Lafnitz wechselte er 2021 zu Blau-Weiß Linz, wo ihm 2023 der Aufstieg in die Bundesliga gelang.
Im Sommer 2024 wechselte er zur Austria Klagenfurt, mit der er ein Jahr später aus der Bundesliga abstieg.
Seit Sommer 2025 beim GAK, sein Vertrag läuft bis Sommer 2027.