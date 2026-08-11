Über zehn Kunden schlugen zu, um teuren Schnellzugriff auf Donald Trumps Truth-Social-Beiträge zu bekommen. Das könnte ihnen wesentliche Marktvorteile auf Basis von Regierungsinformationen bringen.

Ein Freundschaftsangebot, sozusagen: Donald Trumps Netzwerk Truth Social bot gegen einen Obolus von umgerechnet 52.000 bis 86.600 Euro Schnellzugang zu Beiträgen des US-Präsidenten. Über zehn Kunden schlugen zu – die meisten davon sind Firmen, die auf superschnellen Handel an Börsen und Finanzmärkten spezialisiert sind. Priority Boarding für Geschäftstüchtige, sozusagen.

Das Weiße Haus als Umschlagplatz eigener Interessen, nicht mehr als Festung der US-amerikanischen Demokratie.“

Besondere literarische Güte oder hervorstechende Hellgeistigkeit von Trumps, oft in den Abend- oder Nachstunden geschriebenen, rabiaten Beiträgen dürfte es nämlich nicht sein, die tief in die Tasche greifen lässt. Ein früherer Zugang zu solchen Beiträgen kann vielmehr für Investoren ein wesentlicher Marktvorteil sein. Hier geben im 21. Jahrhundert Sekunden den Ausschlag. Im Raum steht für Beobachter die Frage, ob mit dem Frühleser-Angebot Zugang zu offiziellen Regierungsinformationen ermöglicht und lukrativ privatisiert wird.

„Mafiös“ ist ein Wort, das einem in den Sinn kommt – hinter Truth Social, in dessen Kassen die Mitgliedsbeiträge fließen, steht die 2021 gegründete Trump Media & Technology Group (TMTG). Oder wie es Kathleen Clark, Professorin an der Washington University School of Law und Expertin für Regeln zu Interessenkonflikten in der Regierung, formuliert: „Das ist eine weitere dreiste Form der Korruption – eine unangemessene Ausnutzung staatlicher Macht, um sich selbst zu bereichern.“

Das Weiße Haus als Umschlagplatz eigener Interessen, nicht mehr als Festung der US-amerikanischen Demokratie.