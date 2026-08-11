Die SPÖ Bärnbach und der Verein „Bärnbach in Bewegung” haben die Kosten für den Schwimmkurs in Höhe von insgesamt 3200 Euro übernommen.

Der Spaß kam beim Schwimmkurs auch nicht zu kurz

In der Stadtgemeinde Bärnbach wurde heuer wieder ein kostenloser Schwimmkurs für Kinder ermöglicht. Insgesamt nahmen 27 Kinder daran teil und konnten schwimmen lernen oder ihre bereits vorhandenen Kenntnisse verbessern. Die Kosten für den Kurs in Höhe von insgesamt 3200 Euro wurden von der SPÖ Bärnbach und dem Verein „Bärnbach in Bewegung“ übernommen.

Landtagsabgeordneter und Bürgermeister Jochen Bocksruker sieht beim Thema Schwimmkurse auch das Land Steiermark gefordert. Während es in anderen Bundesländern bereits Programme zur Unterstützung kostenloser Schwimmkurse gibt, fehle ein entsprechendes Angebot in der Steiermark.

1 / 2 Gemeinderätin Gudrun Windisch betreute die Kinder © Stadtgemeinde Bärnbach

Unterstützung des Landes gefordert

„Die FPÖ hat kostenlose Schwimmkurse in ihrer Zeit als Oppositionspartei auf Landesebene selbst gefordert. Heute sitzt sie gemeinsam mit der ÖVP in der Landesregierung und trägt Verantwortung“, sagt Bocksruker. Er fordert die beiden Regierungsparteien auf, ein steiermarkweites Förderprogramm für kostenlose Schwimmkurse auf den Weg zu bringen.

Ein Dank gilt Schwimmtrainerin Gudrun Windisch und ihrem Team, die den Kurs betreuten. Zum Abschluss gratulierte Bocksruker den Kindern zum erfolgreichen Abschluss: „Ihr könnt wirklich stolz auf euch sein. Denn Schwimmen zu können garantiert vor allem sicheren Badespaß.“