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Fleischerei mit Imbiss eröffnet nächste Woche am Voitsberger Hauptplatz

Am 20. August eröffnet Markus Hacker sein Geschäft mit Fleisch- und Wurstspezialitäten. Der Hitzendorfer schließt damit eine wichtige Lücke im Zentrum der Stadt.

Markus Hacker
© KLZ / Robert Preis
Markus Hacker
Robert Preis
Regionalredaktion Voitsberg
VoitsbergNeueröffnung

Aufmerksame Flanierer und Kleine-Zeitung-Leser wussten es schon längst: Der Hitzendorfer Markus Hacker (41) baut seit Wochen an seinem Herzensprojekt, einer Fleischerei mit Imbiss am früheren Standort der Fleischerei Reiner. Nun ist es soweit: Am 20. August eröffnet Hacker sein Geschäftslokal.

Mit den Worten „Kommen Sie vorbei, lernen Sie uns kennen und entdecken Sei unsere frischen Fleisch- und Wurstspezialitäten“, hofft der sympathische Unternehmer auf jede Menge Kundschaft. Hacker wird aber nicht nur beratend zur Seite stehen, er bietet auch einen Selbstbedienungs-Shop an. Die künftigen Öffnungszeiten seiner Fleischerei im Detail: Montag bis Donnerstag 5 bis 14 Uhr und freitags von 5 bis 18 Uhr. Außerhalb der Öffnungszeiten steht der Selbstbedienungs-Shop zur Verfügung.

Gute Nachricht

Die Fleischerei-Eröffnung ist – nach den Schließungsmeldungen von „La Corte“ und „Zur Post“ – eine zuletzt leider selten gewordene gute Nachricht vom Voitsberger Hauptplatz. Nun hofft die Innenstadt auf eine Initialzündung und den Mut weiterer Unternehmer, im Zentrum der Bezirkshauptstadt zu investieren.

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