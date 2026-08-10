Gewessler mit Rundumschlag gegen übrige Parteien

Grünen-Chefin Leonore Gewessler hat angesichts des Hitzesommers zum Rundumschlag gegen die übrigen Parteien ausgeholt. "Der beste Hitzeschutz ist der Klimaschutz", betonte sie am Montagabend im ersten ORF-"Sommergespräch" des Jahres. Die Regierungsparteien würden bei dem Thema "den Kopf in den Sand stecken", die FPÖ "unverantwortlicherweise" meinen, dass "halt Sommer" sei. Sie verteidigte das Mitstimmen an Verfassungsgesetzen und forderte bessere Löhne für Zivildiener.

© APA/GEORG HOCHMUTH Grünen-Chefin Gewessler im ersten Sommergespräch des Jahres