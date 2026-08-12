In Villach eröffnet die erste Indoor-Padel-Tennis-Halle

Das Angebot für Padel-Spieler in der Region wächst. In Maria Gail eröffnet am 19. August eine 1000 m² große Padel-Halle mit drei Indoor-Courts.

Padel ist in und rund um Villach längst mehr als eine Randsportart. Seit einigen Wochen wurde auf Werbeflächen an den Stadteinfahrten angekündigt, dass in Maria Gail etwas Neues entstehen soll. Nun ist das Geheimnis gelüftet: Am Mittwoch, 19. August, eröffnet in der Maria-Gailer-Straße eine neue Indoor-Padel-Halle. Damit gibt es für den Trendsport erstmals auch eine überdachte Möglichkeit, die unabhängig von Wetter und Jahreszeit genutzt werden kann.

Hinter dem Projekt steht Kurt Mayr jun., der die bestehende rund 1000 Quadratmeter große Halle umbauen ließ. Entstanden sind drei Indoor-Courts, die täglich von 6 bis 23 Uhr gebucht werden können. Die Anlage richtet sich dabei sowohl an Einsteiger als auch an geübte Spieler. Padel gilt als vergleichsweise leicht erlernbar und wird überwiegend im Doppel gespielt. Buchung und Zutritt funktionieren digital, auch Schläger können über eine automatisierte Station direkt vor Ort ausgeliehen werden. Für das Hallenklima sorgen unter anderem Ventilatoren, dazu kommen eine spezielle Beleuchtung und Vorhänge, die den Hall dämpfen sollen. Parkplätze befinden sich unmittelbar vor dem Gebäude.

© KLZ/Klaus Steiner Die Zufahrt zur Halle befindet sich zwischen Trafik und TKE in der Maria Gailer Straße

Villachs erstes öffentliches Indoor-Angebot

Dass dort einmal Padel gespielt werden würde, war zunächst nicht vorgesehen. Ursprünglich stand zur Diskussion, die Halle zu vermieten oder selbst ein Self-Storage-Angebot einzurichten. Schließlich fiel die Entscheidung, die Fläche sportlich zu nutzen und drei Plätze einzubauen. Neben dem Sportangebot soll die Halle auch als Treffpunkt für Unternehmen, Vereine, Familien und Sportbegeisterte dienen. Geplant sind Turniere, Trainingsangebote und Veranstaltungen für alle Altersgruppen.

Mit der neuen Halle wächst das Padel-Angebot in der Region weiter. Erst kürzlich wurde beim Tennisplatz in Afritz ein Platz eröffnet. In Annenheim stehen bereits seit Oktober 2025 vier Padel-Plätze zur Verfügung.