Heimo Scheuch zieht sich nach mehr als 17 Jahren an der Konzernspitze ab sofort zurück. Vize-CEO Gerhard Hanke übernimmt interimistisch.

Nach mehr als 17 Jahren an der Konzernspitze tritt Wienerberger-Chef Heimo Scheuch aus gesundheitlichen Gründen mit sofortiger Wirkung zurück, wie das Unternehmen am Montag bekanntgab. Der CEO, er wurde vom Aufsichtsrat bis 2029 in der Funktion bestätigt, habe den Aufsichtsrat um die vorzeitige Beendigung seines Mandats gebeten.

Er baute Wienerberger auf

Der gebürtige Villacher Heimo Scheuch (59) wuchs im Mölltal auf und erwarb mehrere Abschlüsse an Universitäten in Wien und Paris in Rechts- und Wirtschaftswissenschaften und begann seine Karriere im Bereich Corporate Finance.

Als CEO baute er Wienerberger seit dem 1. August 2009 zum größten Ziegelhersteller der Welt auf und entwickelte den mehr als 200 Jahre alten Konzern mit mehr als 20.000 Mitarbeitern zu einem international führenden Anbieter von Baustoffen für Wand, Dach und Fassade sowie Rohrsystemen. Scheuch beherrscht fünf Sprachen und ist seit 2016 Aufsichtsratsvorsitzender der Wiener Börse.

Seine Agenden übernimmt den Angaben zufolge Vize-CEO Gerhard Hanke interimistisch. Das Unternehmen will nun eine strukturierte Suche nach einem langfristigen Nachfolger einleiten.

Die Konzernergebnisse für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2026 werde Wienerberger wie geplant am Mittwoch präsentieren.