Die unendlichen Weiten der Wüste Gobi, das Nadam-Fest und Nächte in der Jurte. Kurt Riemer, ehemaliger Bürgermeister von Maria Lankowitz, war in der Mongolei.

Es war die unendliche Weite, die Kurt Riemer am meisten zusetzte. Seit Jahrzehnten unternimmt der im Vorjahr als Bürgermeister von Maria Lankowitz zurückgetretene Ex-Politiker bereits Fernreisen. Heuer hat sich der 64-Jährige mit einer zehnköpfigen Reisegruppe auf eine dreiwöchige Reise ins Land des Eroberers Dschingis Khan begeben.

1 / 3 Die unendliche Weite hat Riemer tief beeindruckt © Privat

„Und wenn ich daran denke, wie unglaublich groß allein die Mongolei ist, dann wird es immer unbegreiflicher, wie seine Nachfolger damals zu Zehntausenden bis nach Europa vorgedrungen sind.“ Ein Pferd könne 30 Kilometer am Tag zurücklegen, „und wir sind tagelang in der gewaltigen Ebene der Wüste Gobi gewesen – zu Pferd, aber auch mit dem Auto. Der Ausblick war tagelang so, wie wenn du vom Semmering auf Wien hinunter schaust – nur ohne Wien.“ Und ohne Bäume. Fragen zur Geografie und Geschichte, aber auch zur gegenwärtigen Lebensweise beschäftigen den Vielgereisten stets bei seinen Unternehmungen.

Hier fahren die Leute stets mit halben Werkstätten herum, denn wenn in der Einöde etwas passiert, ist man aufgeschmissen. — Kurt Riemer

© Privat Ex-Bürgermeister Kurt Riemer in der Mongolei

Gerade Mobilität ist inmitten eines Landes, das viermal so groß wie Deutschland ist und nur dreieinhalb Millionen Einwohner hat, existenziell. „Wir hatten Glück, weil wir mit zwei dieselbetriebenen Autos unterwegs waren. Aber vor den raren Tankstellen gab es kilometerlange Staus, weil Russland die Benzinlieferungen eingestellt hatte.“ Auch bei einem Stoßdämpferbruch hatte die Reisegruppe Glück, weil ein Stunden später vorbeikommender Pkw zufällig eine Federklemme dabei hatte. „Hier fahren die Leute stets mit halben Werkstätten herum, denn wenn in der Einöde etwas passiert, ist man aufgeschmissen.“

1 / 3 Jurtezelte stellten sich als überaus komfortabel heraus © Privat

Rund um Wasserstellen, die von Wildeseln aufgefunden worden waren, bilden sich Herden mit deren Hirten, gewaltige Mengen an Ziegen, Schafen und Kamelen waren zu sehen, und besonders beeindruckt war er von der weltgrößten Sanddüne, die 130 Kilometer lang ist und bis zu 230 Meter Höhe erreicht. „Natürlich haben wir uns auch ein Nadam-Fest nicht entgehen lassen und die Bogenschützen im vollen Galopp ebenso bewundert, wie die Ringer und Folklore-Darbietungen. Und dann die „hässliche Hauptstadt Ulaanbaatar“. Der Plattenbau unter russischem Einfluss werde neuerdings durch die ebenso wenig anmutige Bauweise chinesischer Investoren angereichert. Nach Tagen in Jurtezelten, vorbei an Skeletten (auch menschlichen) in der Wüste und schaurigen Geiern mit Flügelspannweiten von rund dreieinhalb Metern, tat aber der Hauptstadtbesuch letztlich auch ganz gut.

1 / 5 Ex-Bürgermeister Kurt Riemer in der Mongolei © Privat

Nur die Flugreise verlangte dem Lankowitzer Globetrotter dann doch einiges ab. Vom Auschecken aus der Unterkunft bis nach Hause war er 24 Stunden unterwegs. Zwar immer noch um ein Vielfaches schneller, als die mittelalterlichen Mongolen-Armeen, aber doch noch beschwerlich genug. „Ich glaube, ich tue mir keine Bergwanderung in Nepal mehr an. Aber Afrika würde mich nach wie vor reizen.“ Vielleicht ja schon im kommenden Jahr. Ob er – wie zuletzt üblich – einen Vortrag über seine Mongolei-Reise halten wird, steht noch nicht fest. Zu erzählen hat er – Fans seiner unterhaltsamen Präsentationen wissen das – aber bestimmt genug.