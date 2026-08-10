Der Verein Pro Mölltal fördert seit zehn Jahren Kultur, Nachhaltigkeit, Wirtschaft und internationale Vernetzung. Gefeiert wird am 15. August in Großkirchheim.

Seit zehn Jahren steht der Verein „Pro Mölltal“ für die Zusammenarbeit der Mölltaler Gemeinden, für internationale und regionale Impulse sowie für die Verbindung von Bildung, Kultur, Wirtschaft und Tourismus. Dieses Jubiläum nimmt der Verein „Pro Mölltal“ mit Obfrau Sabine Seidler, ihrem Stellvertreter Igor Pucker, den Vorständsmitgliedern Melitta Fitzer und Gustav Tengg und den weiteren Mitgliedern zum Anlass, Bilanz zu ziehen, erfolgreiche Projekte sichtbar zu machen und den Blick nach vorne zu richten. Am 15. August lädt der Verein alle Interessierten zu einer vielseitigen Feier nach Großkirchheim ein.

Vieles hat der Verein ins Rollen gebracht, viele Zukunftsthemen wurden in Angriff genommen. Mit dem Mölltaler Geschichten Festival und dem Forum Anthropozän entstanden zwei Leitveranstaltungen, die das Mölltal weit über die Region hinaus sichtbar machen. Durch die Initiative des Vereins konnten sich die Klimawandel-Anpassungsmodellregionen (KLAR!) sowie die Klima- und Energiemodellregionen (KEM) im Oberen Mölltal etablieren. „Wir vernetzen auch internationale Experten, die beim Forum Anthropozän und beim Geschichtenfestival teilnehmen, mit dem Tourisumus, der Wirtschaft und dem kulturellen Leben“, sagt Seidler.

© KK/Christian Senger Kulturmanager Igor Pucker ist Stellvertreter von Obfrau Sabine Seidler

Projekte wie der Mölltalklang, der unter anderem den Chinesischen Nationalchor gemeinsam mit den Mölltaler Sängern und den „Talltones“ zu einem viel beachteten Konzert vereinte, stehen beispielhaft für den Anspruch des Vereins, regionale Identität mit internationalem Austausch zu verbinden.

© KK/Christian Senger China meets Mölltal: Der Chinesische Nationalchor kam auf Einladung von „Pro Mölltal“

Bei den „Pro Mölltal“-Schlösslgesprächen in Großkirchheim mit Gastgeberin Maria Hauser-Sauper wurde neben zahlreichen interessanten Vorträgen und Diskussionen auch die Idee für die Tauschinitiative „Vorgeliebt – Bring. Tauschen. Weitergeben“ entwickelt, die erfolgreich für das Engagement des Vereins in den Bereichen Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft und gelebtem Zusammenhalt in der Region steht.

© KK/Christian Senger Das ehemalige Kloster Döllach ist der Vereinssitz von „Pro Mölltal“

Das Mölltaler Geschichten Festival zählt heute zu den profiliertesten Literaturformaten Kärntens. Seit elf Jahren bringt es renommierte Autorinnen und Autoren und Literaturbegeisterte ins Mölltal und verbindet Literatur mit den Schauplätzen der Region. Die 11. Ausgabe findet von 11. bis 26. September unter dem Motto „grenzenlos“ statt. Initiatorin Melitta Fitzer sagt, dass es die Mölltaler mit einem gewissen Stolz erfülle, ein Festival dieser Qualität in ihrer Region zu haben: „Je nach Thema erhalten wir zwischen 450 und 700 Kurzgeschichten, die in den vergangenen zehn Jahren aus rund 30 Ländern eingereicht wurden. Wir legen großen Wert auf einzigartige Geschichten, die auch bei den Leseabenden für gute Unterhaltung sorgen.“

Mit dem Forum Anthropozän wurde eine interdisziplinäre Plattform an der Schnittstelle von Natur, Innovation und Verantwortung geschaffen. Wissenschaft, Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Kunst treten hier in einen Dialog über nachhaltige Zukunftsperspektiven und machen globale Zusammenhänge auf regionaler Ebene sichtbar. Hier gibt es eine enge Zusammenarbeit mit dem Nationalpark Hohe Tauern. „Unser Tätigkeitsspektrum ist breit. Nicht immer bringt die Bevölkerung Projekte mit Pro Mölltal in Verbindung, daher ist jeder herzlich eingeladen, sich am Samstag zu informieren“, betont Seidler.