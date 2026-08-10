In der Südoststeiermark wurden die besten Pflüger auserkoren

Beim Landesentscheid der steirischen Pflüger, organisiert von der Landjugend-Ortsgruppe Hatzendorf, standen 17 Teilnehmer mit ihren Pflügen am Start. Die Sieger kommen aus Leibnitz.

Am Wochenende gruben sich in Hatzendorf (Gemeinde Fehring) beim Landesentscheid im Pflügen der Landjugend die Pflugscharen durch den harten, trockenen Boden. Für den Pflügerlandestitel wird von den Pflügern folgendes gefordert: äußerste Schargenauigkeit, Schnelligkeit, ein gutes Furchenbild, die Krümelbildung – also dass die Erde nach dem Pflügen schön gleichmäßig hinterlassen wird – und die Bewuchsumwerfung – danach darf man kein Stroh sehen. Dafür standen den jeweiligen Pflügern zugeloste Ackerparzellen zur Verfügung.

Von den 17 Teilnehmern aus den Bezirken Südoststeiermark, Leibnitz, Hartberg-Fürstenfeld und Weiz entschieden sich zehn für den Drehpflug-Standardbewerb und sieben für den Drehpflug-Spezialbewerb. Bewertet wurden die Pflügerleistungen von einem fünfköpfigen Pflügerkomitee, dem seit 45 Jahren „Pflügerpapa“ Sepp Kowald angehört.

Sieger kommen aus Leibnitz

Den ersten Platz in der Kategorie Drehpflug-Standard holte sich Michael Koweindl von der Landjugend St. Georgen a. d. Stiefing. Auch aus der Kategorie Drehpflug-Spezial ging der erste Platz an einen Leibnitzer: Christian Bäck (LJ Lang). Dahinter komplettierten Lukas Ernst (LJ Hartberg) auf Rang zwei und Simon Donner (LJ Frannach) auf Platz drei das Siegerpodium. Die Landjugend Hatzendorf bewies sich auch als starkes Pflügerteam: Das Brüderduo Gregor und Josef Bauer holte sich in der Kategorie Standard den zweiten beziehungsweise dritten Platz. Georg Wippel von der LJ Hatzendorf belegt den vierten Platz in der Kategorie Spezial.

1 / 2 Das Podium der Spezialpflüger © Landjugend Steiermark

Dieser zeigt sich erleichtert, dass der Landesentscheid reibungslos und erfolgreich über die Bühne ging: „Wir sind froh, dass wir so viele Teilnehmer und Zuschauer begrüßen durften. Wir sind auch dankbar für den Einsatz unserer 100 Helfer.“