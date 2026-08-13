Es ist ein weltweit einzigartiges Brauchtum, das Ende August am Prebersee zelebriert wird: Das Wasserscheibenschießen sollte sogar in Disney-World nachgebildet werden – ohne Erfolg.

Ein Schuss auf das Spiegelbild – so kann man das Wasserscheibenschießen zusammenfassen. Jedes Jahr treffen sich Ende August Schützen und Schützinnen, Brauchtumsinteressierte und Zuschauer am Ufer des Prebersees an der Grenze zwischen Murau und dem Lungau, um einem weltweit einzigartigen Spektakel beizuwohnen.

Beim Wasserscheibenschießen zielt der Schütze nicht direkt auf die Zielscheibe, sondern auf deren Spiegelbild in der Wasseroberfläche des Prebersees. Dank der besonderen Beschaffenheit des Moorsees auf 1500 Meter Seehöhe prallt das Geschoss, der sogenannte „Geller“, an der Wasseroberfläche ab und trifft im Idealfall die am gegenüberliegenden Ufer aufgestellte Scheibe. Präzision, Erfahrung und ein gutes Gespür sind dabei gleichermaßen gefragt.

© Martin Huber Der Prebersee liegt auf rund 1500 Meter Seehöhe

Walt Disney am Prebersee

Diese außergewöhnliche Form des Scheibenschießens wird bereits seit 1834 am Prebersee gepflegt, Wasserscheibenschießen gibt es auch am Schattensee und in Lunz am See. Seit 2025 ist das Preberschießen im Nationalen Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes in Österreich der Österreichischen UNESCO-Kommission eingetragen. Gepflegt wird das Brauchtum von den Preberschützen Tamsweg. Dem Verein gehören mehr als 280 Schützenmitglieder an.

Die Faszination für das Wasserscheibenschießen sprach sich einst sogar bis Hollywood herum: 1957 zeigte sich Walt Disney von diesem außergewöhnlichen Naturschauspiel beeindruckt und ließ das Phänomen mit großem Aufwand filmisch dokumentieren. Der Versuch, den Prebersee für die Disney World in den USA nachzubilden, blieb jedoch erfolglos: Das besondere Zusammenspiel aus Natur, Wasser und Landschaft ließ sich nicht kopieren.

Heuer findet das „Große Preberschießen“ am 29. und 30. August ab 8 Uhr statt. 2025 wurde übrigens erstmals das Preberblattl statt des bisherigen Hexenblattls als Medaille vergeben – dieses galt als nicht mehr zeitgemäß.