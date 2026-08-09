Leichen von fünf Bergsteigern in Nepal geborgen

Neun Monate nach einem Lawinenunglück in Nepal sind die Leichen eines deutschen Bergsteigers und vier weiterer Vermisster geborgen worden. "Alle fünf Leichen wurden heute früh von einem Hubschrauber und unserem Rettungsteam geborgen", sagte der Leiter des Expeditionsunternehmens Dreamers Destination, Phurba Tenjing Sherpa, am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP. Die fünf Toten, ein Deutscher, ein Italiener, ein Italo-Kanadier und zwei Nepalesen, waren Samstag entdeckt worden.