Grazer Jugendlicher schleift zwei Polizisten mehrere Meter weit mit

Die Beamten wollten den alkoholisierten Motorradfahrer (17) in Graz anhalten. Er wurde nach kurzer Flucht gestellt.

Ein Jugendlicher (17) konnte nur mehr Schlangenlinien fahren, als er der Zivilstreife um 0.50 Uhr auffiel. Als er an der Ecke Seebachergasse/ Elisabethstraße bei Rot anhielt, stiegen die Beamten aus und „forderten den Lenker deutlich wahrnehmbar auf, abzusteigen“, so die Exekutive am Sonntag.

Der 17-Jährige stellte sich aber offenbar taub. Als die Polizisten ihn jeder an einem Arm festhalten wollten, beschleunigte der Teenager sein Motorrad. Die beiden Polizisten wurden für mehrere Meter mitgezogen. Dann stürzte der Lenker und versuchte, zu Fuß zu flüchten.

Schwer betrunken

Ein Polizist konnte den Burschen ergreifen und zu Boden bringen. Der 17-jährige Grazer musste einen Alkotest machen – der ergab eine schwere Alkoholisierung. Auch eine Lenkberechtigung hatte er nicht.



Der 17-Jährige wurde durch den Sturz unbestimmten Grades verletzt und ins LKH Graz eingeliefert. Die beiden Exekutivbeamten blieben unverletzt.