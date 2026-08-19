Von 22. bis 27. September gehen in Shanghai die diesjährigen Berufsweltmeisterschaften WorldSkills über die Bühne. Im Team Österreich gehen mit der Bäckerin Jennifer Lueger und dem Grafiker Paul Bürki auch zwei Medaillenhoffnungen aus Hartberg-Fürstenfeld an den Start

Während die Menschen rund um sie herum noch in süßen Träumen verweilen, steht Jennifer Lueger aus St. Jakob im Walde schon in der Backstube und erschafft ebensolche von Hand. Von der Topfengolatsche über das klassische Roggenmischbrot und vom süßen Weckerl bis zur Semmel füttert, knetet und schleift sie ab zwei Uhr Früh die Teige. Nur wenige Stunden später lassen sich die Kunden der Bäckerei Arbesleitner in Miesenbach und Vorau die Köstlichkeiten am Frühstückstisch auf der Zunge zergehen.

Nach dem neunten Schuljahr in der Fachschule Vorau machte die Oststeirerin eine Doppellehre als Bäckerin und Konditorin bei der Firma Felber in Birkfeld. Mittlerweile gehört sie zu den besten Nachwuchskräften ihres Fachs, kann sie sich doch seit Herbst 2025 Vizestaatsmeisterin der Bäckerei nennen.

1 / 2 Hier entstehen frische Topfengolatschen © Privat

Erste steirische Bäckerin bei den WorldSkills

Dass ihr das als Steirerin in einer traditionell oberösterreichischen Domäne gelungen ist, wird in der Szene als kleine Sensation gehandelt. Von 22. bis 27. September tritt sie nun für Österreich bei den Berufsweltmeisterschaften WorldSkills in Shanghai an. Auch das ist eine grün-weiße Premiere, auf die Lueger auch selbst ein bisschen stolz ist. „Ich und alle, die das verfolgt haben, hätten nie damit gerechnet, dass ich Zweitbeste in Österreich werde“, meint sie im Rückblick. Vor allem freut sie sich über die Wertschätzung aus ihrem Umfeld: „Ich werde schon sehr unterstützt. Familie und Freunde reden einen immer darauf an und sind interessiert, wie es weitergeht.“

Am meisten an ihrem Beruf schätzt sie die Vielfalt der Produkte. „Das hält einen fit“, sagt Lueger. „Man wird aber auch von vielen Menschen geschätzt, da nur wenige junge Leute diesen Beruf ausüben.“ Für ein Lieblingsgebäck kann sie sich übrigens nicht entscheiden. „Ob man das als Bäckerin wirklich haben kann, weiß ich gar nicht.“ Sehr gerne isst sie aber ein Vollkornbrot mit Saaten. „Das ist natürlich auch sehr gesund und reich an Mineralstoffen“, bekennt die Oststeirerin.

Junger Grafik-Staatsmeister aus Fürstenfeld

„Mein Lieblingswerk ist immer das, was ich gerade gemacht habe“, lacht wiederum der junge Grafik-Designer Paul Bürki aus Fürstenfeld und setzt noch nach: „Das finde ich richtig schön“. Bürki, der im Herbst sein Maturajahr an der HTL Ortwein in Graz beginnt, kürte sich 2025 zum Staatsmeister seines Faches. „Ich bin dort gar nicht angetreten, um unbedingt zu gewinnen, sondern wollte einfach nur mein Bestes geben. Und dann hieß es: Erster Platz. Das war schon arg“, erinnert er sich.

1 / 2 Der 18-jährige Grafiker Paul Bürki tritt als Staatsmeister seines Faches bei den WorldSkills in Shanghai an © Privat

Wenn der 18-Jährige nicht gerade die Schulbank drückt, arbeitet er als Grafik-Designer in der Unternehmensberatung von seinem Vater Urs Bürki mit. „Mein Papa malt in seiner Freizeit Bilder und auch meine Mama war schon immer kreativ“, erinnert sich Bürki an seine Anfänge. „Schon in der Volksschule habe ich in der Pause für andere Kinder gezeichnet, weil sie zu mir kamen und meinten: Paul, kannst du nicht…?“, erzählt er. Auch die Mode hatte es ihm in jüngeren Jahren angetan „Da habe ich dann meine Ideen skizziert und mein Papa hat sie genäht, weil ich halt noch so jung war“, meint er.

1 / 4 Dieses Plakat entwarf Bürki für die BerufsWM WorldSkills © Privat

Der Bezug zum Menschen

Ein erfolgreiches Design ist für ihn an erster Stelle eines, mit dem der Kunde zufrieden ist. Aber es gehe auch darum „dass ich mein Bestes gegeben habe und man der Grundidee treu geblieben ist“, erklärt er seine Philosophie. So ist er überzeugt, dass im Zeitalter der KI gerade der Faktor Mensch den Unterschied ausmacht – auch wenn er die Geschwindigkeit mancher Werkzeuge durchaus schätzt. „Man kann sich einfach entscheiden, KI einzusetzen, wo sie Sinn macht, und wo die eigene Kreativität gefragt ist.“



Beim Publikum ortet er schon eine Übersättigung mit KI-generiertem Material: „Wenn etwas mit einem Video gemacht wurde, bekommen die Leute dafür online viel Hate ab“, konstatiert Bürki. Dementsprechend gebe es aber auch schon Trends, Schaffensprozesse sichtbar zu machen. Gleichzeitig werde zudem das Konzept immer wichtiger. „Die Menschen wollen einfach einen Bezug zu Menschen haben“, sagt der Fürstenfelder.