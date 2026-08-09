Marco Rossi: „Ich fühle mich so gut und so stark wie noch nie!“
Graz statt Flitterwochen: Wieso Eishockey-Star Marco Rossi aktuell in Graz weilt, was er sich von der neuen Saison in der NHL erwartet und ob er wirklich ein „Romantiker“ ist.
Schön, Sie in Graz zu sehen. Aber sollten Sie nach der Traumhochzeit am Comer See nicht gerade auf Flitterwochen sein?
Marco Rossi: Meine Frau Stefanie und ich waren im Februar während des NHL-Breaks auf Hawaii – schon da haben wir gesagt, dass wir das ein wenig mit der Hochzeit verbinden. Und am Anfang des Sommers waren wir in Marbella in Spanien. Und wir wussten ja, dass der Sommer enorm stressig wird, vor allem ab August. Deshalb haben wir gemeint, wir erledigen das vorher.
Ihr Vater Michael, der selbst einst in Graz aktiv war, meinte zur Hochzeit: „Ich wusste gar nicht, dass Marco so ein Romantiker ist“. Wie kamen Sie auf Italien?
Ich habe mich letztes Jahr mit Steffi unterhalten. Sie wollte ja immer in Vorarlberg heiraten. Aber ich habe das einmal am Comer See gesehen und ich wusste: Das wird für jeden Gast, der kommt, ein Fest. So war es auch. Es waren 50 Leute dabei, wir wollten es immer klein halten. Persönlich und privat.
Die vergangene Saison verlief nach dem Wechsel nach Vancouver nicht ganz problem- und vor allem verletzungsfrei. Wie fit sind Sie denn nun nach der Pause?
Zum Glück wieder zu einhundert Prozent. Nach der Saison hat es ein paar Wochen Pause gebraucht für den Fuß. Ich fühle mich so gut und so stark wie noch nie.
Was war das eigentlich für eine Verletzung?
Ich habe mir zweimal genau an derselben Stelle den Mittelfuß gebrochen, zweimal beim Blocken eines Schusses. Aber ich musste es nur ausheilen lassen, es hat keine Operation gebraucht.
Der Wechsel nach Vancouver zu einem Team, das gerade im „Rebuilt“ ist. Wie beurteilen Sie die Situation?
Sehr poisitiv. Wir haben eine junge Truppe. Jede Mannschaft macht so eine Phase durch, es ist vieles neu, auch die beiden Präsidenten, die Sedin-Zwillinge. Und die wollen so eine junge Mannschaft. Die Euphorie ist groß, ich denke, wir sind als Mannschaft auch sehr motiviert.
Was ist Ihre Rolle?
Ich bin zwar noch jung, aber ich gehöre zu den Leadern. Ich kann den Jungen helfen, ihnen Tipps geben. Und auf mich hören sie mitunter anders, als wenn ein 35-Jähriger ihnen etwas sagt. Und meine Rolle? Ich bin der Spielmacher, offensiv stark und probiere, Punkte zu machen, will helfen, Spiele zu gewinnen. Ich will also mit Toren und Assists helfen, kann aber auch defensiv lästig sein.
Vancouver ist eine echte „Hockey-Town“. Wie erleben Sie es dort?
Es ist halt Kanada, völlig eishockeyverrückt. Wir wissen, wenn es gut läuft, dann feiert man uns richtig, wenn es schlecht läuft, sind sie kritisch. Die Fans wissen aber genau, in welcher Phase wir sind, sie akzeptieren es, dass wir im Umbau sind und verstehen das. Und sie motivieren uns.
Und Vancouver als Stadt? Wie haben Sie sich eingelebt?
Schon, wenn ich früher dort gespielt habe, habe ich mir gedacht: Wär‘ schön, hier zu leben. Eine Stadt am Meer, die Berge nebenan, viel Natur. Da fühlt man sich als Vorarlberger sehr wohl. Es ist ein Traum. Ich wohne zu Fuß zehn Minuten von der Halle weg, im „Olympic Village“. Und nach Downton braucht es 15 Minuten zu Fuß. Und ich mag ja die Einstellung der Nordamerikaner, egal ob USA oder Kanada. Ich fühle mich wohl.
Zurück nach Graz – was bringt uns die Ehre, dass Sie hier sind?
Meine Mama ist ja aus Graz, ich habe hier ja noch Familie. Und wir waren deswegen oft hier. Und ich habe schon bald gewusst: Wenn es geht, will ich hier ein Camp machen. Ich war ja auch einmal jung, habe aufgeschaut zu gewissen Sportlern. Das tue ich jetzt, zusammen mit der Merkur Versicherung, Herbert Jerich und dem Steiermark Tourismus. Und ich denke, ich kann den Kindern viel weitergeben, das ist das Coolste, was es gibt. Ich habe hier eine U8-, eine U10- und eine U12-Gruppe.
Wie ist die Lage in Graz?
Sehr gut. Vor allem nach dem ersten Meistertitel ist die Euphorie groß, die Jungen sind motiviert, haben große Ziele. Und ich helfe Ihnen dabei: Man soll groß träumen, sich große Ziele stecken.
Wie bekannt ist Marco Rossi in Graz?
Man sagt über mich, dass ich sehr bodenständig bin. Und egal, was noch passiert, ich bleibe der gleiche Marco. In Vancouver kennen mich rund um die Eishalle natürlich viel mehr Menschen. In Vancouver aber habe ich auch das Glück, dass es viele Touristen gibt, da kennen mich viele auch nicht. Und sogar wenn: Ich hab‘ auch damit kein Problem.
Wie sehen sie Eishockey in Österreich grundsätzlich? Das Nationalteam?
Ich probiere es, den Jungen zu folgen. Fünf, sechs sind ja jetzt nach Nordamerika in die Juniorenliga, das finde ich einen guten Schritt. Und von meinem Agent höre ich immer den Namen Leon Kolarik.
Zur Person
Marco Rossi, geboren am 23. September 2001 in Feldkirch.
Familienstand: Verheiratet mit Stefanie.
Position: Center.
Klubs: VEU Feldkirch, ZSC Lions, Ottawa 67‘s, Minnesota Wild.
In der NHL: 235 Spiele für Minnesota Wild & Vancouver Canucks, 57 Tore, 79 Assists.
Wie schnell kann es denn gehen, dass die Canucks wieder auf die Erfolgsspur kommen?
Das passiert oft schneller als man denkt. Aber es ist wichtig, dass man sich Zeit lässt. Viele haben erst die zweite, dritte Saison vor sich.
Wenn man mit Ihnen spricht, wirken Sie abseits des Eises ruhig, nahezu gechillt. Was ändert sich, wenn Sie das Eis betreten?
Da erwacht der Ehrgeiz in mir, da bin ich dann nicht mehr so gechillt.
Wie werden Sie in der NHL geschützt? Haben Sie auf dem Eis einen eigenen Bodyguard?
Nein, das gibt es so nicht mehr. Vergangenes Jahr hatten wir den Curtis Douglas, der war 2,05 Meter - der hat alle beschützt, wenn was war, der war ein guter Fighter.
Zurück zum Anfang: Sie sind verheiratet, die kleine Familie hat Hund „Coco“ – folgt jetzt mehr?
Für den Moment sind wir zufrieden, wie es ist. Schauen wir einmal.