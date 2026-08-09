Schön, Sie in Graz zu sehen. Aber sollten Sie nach der Traumhochzeit am Comer See nicht gerade auf Flitterwochen sein? Marco Rossi: Meine Frau Stefanie und ich waren im Februar während des NHL-Breaks auf Hawaii – schon da haben wir gesagt, dass wir das ein wenig mit der Hochzeit verbinden. Und am Anfang des Sommers waren wir in Marbella in Spanien. Und wir wussten ja, dass der Sommer enorm stressig wird, vor allem ab August. Deshalb haben wir gemeint, wir erledigen das vorher.

Ihr Vater Michael, der selbst einst in Graz aktiv war, meinte zur Hochzeit: „Ich wusste gar nicht, dass Marco so ein Romantiker ist“. Wie kamen Sie auf Italien? Ich habe mich letztes Jahr mit Steffi unterhalten. Sie wollte ja immer in Vorarlberg heiraten. Aber ich habe das einmal am Comer See gesehen und ich wusste: Das wird für jeden Gast, der kommt, ein Fest. So war es auch. Es waren 50 Leute dabei, wir wollten es immer klein halten. Persönlich und privat.

Die vergangene Saison verlief nach dem Wechsel nach Vancouver nicht ganz problem- und vor allem verletzungsfrei. Wie fit sind Sie denn nun nach der Pause? Zum Glück wieder zu einhundert Prozent. Nach der Saison hat es ein paar Wochen Pause gebraucht für den Fuß. Ich fühle mich so gut und so stark wie noch nie.