Am frühen Samstagnachmittag stürzten zwei Personen mit einem Motorrad auf der Packer Straße (B 70) in der Nähe von Edelschrott. Eine junge Frau wurde dabei schwer verletzt.

Eine 25-jährige Frau, die gemeinsam mit einem 32-Jährigen auf einem Motorrad auf der Packer Straße unterwegs war, musste nach einem Sturz mit dem Notarzthubschrauber nach Graz geflogen werden.

Kurz vor 14.30 Uhr ereignete sich auf der B 70 zwischen Pichling und Edelschrott ein Motorradunfall: Ein 32-Jähriger und eine 25-Jährige waren auf einem Motorrad in Richtung Edelschrott unterwegs gewesen, als sie aus bisher noch ungeklärter Ursache zu Sturz kamen.

Nach der Alarmierung sicherten Feuerwehren Edelschrott und Köflach gemeinsam mit der Polizei die Unfallstelle, während das Rote Kreuz Voitsberg-Köflach die Erstversorgung der Verunfallten übernahm.

© RK Steiermark/ L. Edler Neben der Polizei und der Rettung Voitsberg-Köflach waren auch die Feuerwehren Edelschrott und Köflach im Einsatz

Mit dem Notarzthubschrauber nach Graz geflogen

Die 25-Jährige musste schwer verletzt, aber stabil, mit dem Notarzthubschrauber ins Zentrum für Akutmedizin der Universitätsklinik Graz geflogen werden. Der 32-jährige Mann wurde mit leichten Verletzungen in Begleitung des Notarztes in das UKH Graz gebracht.