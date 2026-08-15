Die Stimme von Dr. Strange fühlt sich in Hermagor zuhause

Viel passiert über Castings, auch bei Leuten, die etabliert sind. Synchronisiert wird dann in großen Studios. Da gibt es Regisseure, Dialogübersetzer, die das Ganze so übersetzen, dass es aufs Bild passt. Bestimmte Lippenbewegungen wie b, m, w, f, sieht man ja. Ich höre das Original. Jeder Räusperer, jeder Atmer ist aber im Buch vor mir vermerkt. Früher standen wir noch zu zweit, zu dritt vor dem Mikrofon. Jetzt interagiere ich mit meinen Mitspielern auf der Leinwand. Die Technik muss man ein bisschen lernen.

Wenn man sieht, wie mit Künstlicher Intelligenz auch in der Synchronisation gearbeitet wird, braucht es da in ein paar Jahren noch Synchronsprecher?

Ich sage: auf jeden Fall! Es ist nach wie vor so, dass 80 Prozent des Publikums nicht einschalten würde ohne Synchronisation. Das ist weltweit ein großer Markt, natürlich will man da sparen. Ich finde, dass KI-Synchronisation dem Ganzen die Seele raubt. Ich mache auch die vierte Staffel von „Lupin“, einer Serie, in der ich bisher die Rolle von Omar Sy gesprochen habe, nicht mehr, weil Netflix jetzt diese KI-Verträge vorlegt. Ich möchte nicht, dass mit meiner Arbeit eine KI gefüttert wird. Es geht da gar nicht so um den Klang der Stimme. Die KI lernt zu imitieren, wie wir deutsch sprechen und Emotionen spielen. Gott sei dank erleben wir darauf gerade starke negative Reaktionen. Ich baue darauf, dass sich das Publikum noch lange wehrt, und auf die Kennzeichnungspflicht, die wir in Europa seit 2. August haben. Ich glaube, dass die Branche noch eine ganze Weile besteht. Vor allem bei Hörspielen und Hörbüchern, wo das Publikum genau wissen will: Wer liest mir das vor?