Die Stimme von Dr. Strange fühlt sich in Hermagor zuhause
Sascha Rotermund ist die deutsche Synchronstimme etlicher Hollywood-Stars. Wie er mit seiner Familie im Gailtal eine Heimat fand, erzählt er im Interview.
Sie stammen aus Nordrhein-Westfalen, leben seit etwa zwei Jahren auch in Hermagor. Wie geht es Ihnen mit dem Dialekt?
Sascha Rotermund: (lacht) Manchmal muss ich nachfragen, aber ich verstehe mich mit meinen Gesprächspartnern am Ende immer. Ich bin ein Freund von Dialekt, ich mag das sehr gerne.
Was verbindet Sie mit der Region?
Die Wurzeln meiner Lebensgefährtin, Nini Stadlmann, liegen in Hermagor. Sie hat hier viele Ferien verbracht, später auch mit den Kindern und mir. Sie hatte das Grundstück hier und immer den Wunsch, daraus etwas zu machen. Mit dem Zuspruch von Verwandten und Nachbarn, die uns das Gefühl gaben, willkommen zu sein, haben wir entschieden, hier ein Haus und damit unseren Lebensmittelpunkt zu bauen. Es ist ein wahnsinnig schöner Platz, ein toller Ort zum Runterkommen. Wir fühlen uns so wohl, dass Hermagor in kurzer Zeit für mich Heimat geworden ist.
Gibt es einen Lieblingsplatz?
Im Besonderen ist es eine Bank am Wegesrand mit tollem Blick ins Gitschtal. Das ist eine Kulisse, die kann Peter Jackson in Neuseeland lange suchen. Ich verbinde diesen Ort mit unserer ersten Nacht hier, als die Nachbarn am Abend Tische herausholten und mit Prosecco kamen, um mit uns dort anzustoßen.
Sie sind die deutsche Stimme von Hollywood-Stars wie Benedict Cumberbatch, Pedro Pascal und einigen mehr. Werden Sie oft an Ihrer Stimme erkannt?
Ja, aber nicht so häufig, wie man glaubt. Letztens gab es eine lustige Situation bei einem Sehtest. Da meinte die Dame plötzlich: „Moment, sind Sie Dr. Strange?“
Sie leihen Omar Sy in „Ziemlich beste Freunde“ ihre Stimme, ein Film der im deutschsprachigen Raum auch wegen seiner natürlichen, humorvollen Synchronisation so erfolgreich war. Sie haben zwölf Jahre lang Dr. Jackson Avery in der Serie „Grey’s Anatomy“ gesprochen. Fühlen Sie sich mit einer Figur besonders verbunden?
Etwas wie „Ziemlich beste Freunde“ ist natürlich ein Geschenk, weil es so eine berührende Geschichte ist und so ein Multiplikator, auf den man oft angesprochen wird. Für mich ist es aber die Figur des Don Draper, gespielt von Jon Hamm, in der Serie „Mad Men“. Es ist dieser 60er-Jahre-Look, das Sittenbild von damals, von dem heute noch viel übrig ist. Wie jeder Mensch seinen Weg sucht, hat mich berührt. Jon Hamm begleitet mich seit 2007, dadurch dass er viel arbeitet, recht intensiv. Da hatte ich schon das Gefühl, als hätte ich etwas von ihm angenommen.
Wie wird man als Synchronsprecher ausgesucht? Wie kann man sich die Arbeit vorstellen?
Viel passiert über Castings, auch bei Leuten, die etabliert sind. Synchronisiert wird dann in großen Studios. Da gibt es Regisseure, Dialogübersetzer, die das Ganze so übersetzen, dass es aufs Bild passt. Bestimmte Lippenbewegungen wie b, m, w, f, sieht man ja. Ich höre das Original. Jeder Räusperer, jeder Atmer ist aber im Buch vor mir vermerkt. Früher standen wir noch zu zweit, zu dritt vor dem Mikrofon. Jetzt interagiere ich mit meinen Mitspielern auf der Leinwand. Die Technik muss man ein bisschen lernen.
Variiert man seine Stimme von Schauspieler zu Schauspieler?
Nicht bewusst. Das hängt von der Emotion ab, dem Genre. Die Stimme verändert sich automatisch durchs Spiel.
Wenn man sieht, wie mit Künstlicher Intelligenz auch in der Synchronisation gearbeitet wird, braucht es da in ein paar Jahren noch Synchronsprecher?
Ich sage: auf jeden Fall! Es ist nach wie vor so, dass 80 Prozent des Publikums nicht einschalten würde ohne Synchronisation. Das ist weltweit ein großer Markt, natürlich will man da sparen. Ich finde, dass KI-Synchronisation dem Ganzen die Seele raubt. Ich mache auch die vierte Staffel von „Lupin“, einer Serie, in der ich bisher die Rolle von Omar Sy gesprochen habe, nicht mehr, weil Netflix jetzt diese KI-Verträge vorlegt. Ich möchte nicht, dass mit meiner Arbeit eine KI gefüttert wird. Es geht da gar nicht so um den Klang der Stimme. Die KI lernt zu imitieren, wie wir deutsch sprechen und Emotionen spielen. Gott sei dank erleben wir darauf gerade starke negative Reaktionen. Ich baue darauf, dass sich das Publikum noch lange wehrt, und auf die Kennzeichnungspflicht, die wir in Europa seit 2. August haben. Ich glaube, dass die Branche noch eine ganze Weile besteht. Vor allem bei Hörspielen und Hörbüchern, wo das Publikum genau wissen will: Wer liest mir das vor?
Worüber darf man sich demnächst von Ihnen freuen?
Auf „audible“ kommt ab November das Hörspiel „Harry Potter“ raus. Da spreche ich Sirius Black, mein Stiefsohn Moritz ist Draco Malfoy. Ich singe in einer Hamburger Jazzband, mache Live-Lesungen, etwa Gruselgeschichten des Komikers Torsten Sträter, und trete im Stück „Chet on the Beach“, einer Hommage an den Musiker Chet Baker, auf.
Was würde Sie in Ihrer Karriere noch reizen?
Intendant eines Festivals in Hermagor. (lacht) Nein, aber ich mache gern Sachen, die im Sommer draußen sind. Ansonsten freue ich mich auf alles was kommt, solange die Rollen einen tollen Charakter haben und bleibenden Eindruck hinterlassen, was ja auch meine Aufgabe ist.
Wo finden Sie Ausgleich?
Ich schwimme gern und der Pressegger See macht mich in besonderer Weise glücklich. Wenn ich da liege und in den Himmel schaue, ist die Welt für mich in Ordnung. Obwohl ich immer ein Fan vom Meer war, hat der kleine See mit dem Bergpanorama für mich etwas Besonderes.
Zur Person
Sascha Rotermund (52) studierte an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover. In seiner Zeit in Hamburg entdeckte er das Synchronsprechen für sich. Derzeit lebt er mit Nini Stadlmann, zwei Kindern und Hund in Berlin und Hermagor. Er arbeitet auch als Schauspieler im Theater und Fernsehen, als Sprecher von Hörspielen, Hörbüchern und Videospielen sowie als Musiker.
Homepage. www.sascharotermund.de