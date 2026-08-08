Am Samstag zog ein Gewitter über Hof bei Straden. Was lange Zeit keinem auffiel: Ein Blitz steckte eine alte Buche in Brand.

Fast einen halben Tag lang blieb ein Schwelbrand unentdeckt, den ein Blitzschlag in Hof bei Straden ausgelöst hatte

„Wir rätseln selber noch, wie das passieren konnte", lautet das Fazit von Abschnittskommandanten Bernhard Lach von der Feuerwehr Hof bei Straden mit Blick auf einen ungewöhnlichen Brandeinsatz am Samstagnachmittag.

Kurz nach 13.30 Uhr ging die Alarmierung für einen Waldbrand im Rüsthaus ein. Anwohner hatten Rauchgeruch aus einem rund 50 Meter entfernten Waldstück wahrgenommen. Es stellte sich heraus, dass ein Blitz in ebendiesem Waldstück gegen 2 Uhr in der Früh eingeschlagen hat.

Kräftig geregnet

Der Blitzschlag blieb vorerst ohne weitere Folgen. Niemand setzte einen Notruf ab. Wer denkt schon an einen Brand, sind beim Gewitter doch zehn Liter Regen pro Quadratmeter niedergegangen?

1 / 4 Mittels Motorsäge wurde der die alte Buche zerteilt © FF Hof bei Straden

Buche in Brand

Es dauerte fast zwölf Stunden, ehe die Nachbarn des Waldstücks Rauchgeruch witterten. Beim Eintreffen der Feuerwehr stellte sich heraus, dass der Blitz der vergangenen Nacht tatsächlich eine alte Buche in Brand gesteckt hatte.. „Die muss seitdem dahingeschwelt haben, ohne dass es aufgefallen ist. Das liegt vermutlich auch daran, dass die Buche ein Hartholz ist, und extrem langsam brennt“, erklärt Bernhard Lach. Der alte Baum sei demnach – ähnlich jenen „Schwedenfeuern“, wie man sie als Wärmespender auf Festen kennt –, innerlich ausgebrannt.

Glutnester

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Hof bei Straden zerteilten schließlich den Baum und breiteten die Glutnester zum Auskühlen und Löschen auseinander. „Rund 1500 Liter Wasser kamen zum Einsatz“, so Lach. Nachdem auch die Umgebung unter anderem mittels einer Wärmebildkamera nach weiteren Glutnestern abgesucht wurde, konnte schließlich „Brand aus“ gegeben werden. Die Feuerwehrleute rückten gegen 15 Uhr wieder ins Rüsthaus ein.