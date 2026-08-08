Sturm-Matchwinner Nelson Weiper: Zwei Tore, drei Punkte, „war perfekt“

Sturms neuer Angreifer stellte sich eindrucksvoll in der Bundesliga vor. Warum vor allem der Strafraum sein Revier ist.

„War gut, gewonnen, zwei Tore, war perfekt“, braucht Nelson Weiper nicht viele Worte, um seinen Arbeitstag auf den Punkt zu bringen. Es soll schon Stürmer gegeben haben, die länger gebraucht haben, um sich in der Bundesliga einen Namen zu machen. Der 21-Jährige avancierte gleich bei seinem ersten Antreten im Oberhaus per Doppelpack zum Matchwinner beim 2:0-Sieg im Steirer-Duell beim TSV Hartberg.

„Das war das Ziel bei der Einwechslung - auch mit den anderen beiden, die reingekommen sind. Das haben wir gut gemacht“, spricht Weiper die beiden Co-Produktionen mit Simon Seidl und Emran Soglo an, die nach einer Stunde gemeinsam mit ihm das Feld betraten und bei beiden Toren ihre Beine im Spiel hatten.

© GEPA Simon Seidl legte beide Tore von Nelson Weiper auf

„Das erste Tor war direkt so abgesprochen“, verrät der Deutsche, „er hat mir gesagt, dass er bei der Flanke sucht, wo ich stehe. Das hat perfekt geklappt.“ Seidl grinst: „Wenn du einen Stürmer hast, der die Chancen so reinhaut, ist es nicht so schwer sie aufzulegen.“

Weiper scheint ein Stürmer mit dem berühmten Torriecher zu sein. So beschreibt er sich zumindest selbst: „Ich habe einen guten ersten Kontakt im Strafraum. Es geht darum, einfach da zu stehen, wo der Ball hinfällt, und dann natürlich am besten das Tor zu treffen.“

Die Mainz-Connection

Kurioserweise haben zwei Mainz-Leihgaben dieses innersteirische Kräftemessen maßgeblich beeinflusst – Hartbergs Konstantin Schopp mit seiner Gelb-Roten Karte, Weiper mit seinen beiden Toren. Mit William Böving wiederum hat ihn ein Mainzer Ex-Kicker von Sturm auf Graz eingestimmt: „Er hat mir nur Positives erzählt. Sehr nette Leute, man kann hier vorne und um Titel mitspielen. Er hat gesagt, ich werde hier viel Spaß haben.“

Manchmal häkel ich ihn schon. Teilweise braucht er das, damit er nicht zu versteift ist. — Jürgen Heil

Bestens geeignet, um Weiper an den steirischen Humor zu gewöhnen, erscheint Jürgen Heil zu sein. „Teilweise schon“, lacht der Rechtsverteidiger auf die Frage, ob der Stürmer ein typischer Deutscher sei, „nicht falsch verstehen, ich verstehe mich sehr gut mit ihm. Aber manchmal häkel ich ihn schon. Teilweise braucht er das, damit er nicht zu versteift ist.“

Zuversicht vor Fenerbahce

So lange Weiper vor dem gegnerischen Tor humorlos agiert, sind bei Sturm indes alle glücklich und zufrieden. „Er ist schon ein richtiger Strafraum-Stürmer, der in der Box gut ist, mit dem ersten Touch einen guten Abschluss hat. Man hat im Sechzehner nicht viel Raum, da muss man gute Entscheidungen treffen“, lobt Heil. Dennoch dürfe man nicht vergessen, dass es sich noch um einen relativ jungen Spieler handelt: „Aber er wird seinen Weg machen, davon bin ich überzeugt.“

Vielleicht stellt sich Weiper im Rückspiel gegen Fenerbahce in Liebenau ähnlich eindrucksvoll vor wie in Hartberg. Den Glauben an das Weiterkommen hat er nach der 0:2-Niederlage im ersten Aufeinandertreffen jedenfalls nicht aufgegeben: „Wir müssen einfach ein Tor schießen, dann ist alles möglich. Der Platz muss brennen. Hoffentlich können wir das drehen. Wir glauben an uns.“