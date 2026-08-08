Nein, die Welt können wir alleine nicht retten. Es wäre aber fahrlässig, es nicht gemeinsam zu versuchen. Und von den Entscheidungsträgern dasselbe zu verlangen – überall.

Gute Nachrichten brauchen wir ob der derzeitigen Lage der Welt wie einen Bissen Brot. Eine solche kommt aus dem brasilianischen Amazonasgebiet. Dort hat die Abholzung des Regenwaldes den tiefsten Stand seit einem Jahrzehnt erreicht. Das sind nicht nur gute Nachrichten für das Fortbestehen dieses einzigartigen Ökosystems. Wer den größten Regenwald der Erde schützt, bewahrt auch einen gewaltigen CO 2 -Speicher, statt auf eine technische Wunderlösung zu hoffen, die die Klimakrise beendet.

Längst ist klar, wie ernst die Lage ist. Und auch, was getan werden müsste. Dennoch torpedieren Zweifler, Beschwichtiger und vor allem die Leugner lautstark jede Bemühung, vom Reden endlich zum Handeln zu kommen. Nein, die Welt können wir alleine nicht retten. Es wäre aber fahrlässig, es nicht gemeinsam zu versuchen. Und von den Entscheidungsträgern dasselbe zu verlangen – überall. Erfolge wie in Brasilien passieren nicht einfach so, sie sind die Folge politischen Wandels.