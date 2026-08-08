Lebenslanges Mallorca-Ticket für Hartberg-Legende Jürgen Heil

Die Vereins-Ikone wurde vor dem Duell mit seinem neuen Arbeitgeber offiziell verabschiedet.

Insgesamt elf Jahre und in 321 Pflichtspielen hat Jürgen Heil für den TSV Hartberg die Knochen hingehalten, bereits das zweite Saison-Spiel in der Bundesliga führte den nunmehrigen Sturm-Akteur zurück an die alte Wirkungsstätte. Da sein sommerlicher Wechsel innerhalb der Steiermark erst nach dem Ende der vergangenen Spielzeit feststand, wurde der 29-Jährige rund eine Viertelstunde vor dem Ankick des Duells offiziell verabschiedet.

© APA Die Hartberg-Fans ließen sich etwas einfallen für Jürgen Heil

Mit sehr persönlichen Worten würdigte Präsidentin Brigitte Annerl die Verdienste von Heil. „Ich hätte mir gewünscht, diesen Tag niemals erleben zu müssen. Denn du bist Hartberg, unser Mentalitätsmonster“, erklärte die Vereinschefin und packte auch die eine oder andere Anekdote aus, etwa wie sie während Heils Zeit beim Bundesheer seinen Leutnant überzeugen konnte, mit der Mannschaft nach Mallorca fliegen zu dürfen.

Unvergessliche Partys nach diversen Erfolgen kamen Heils „Zweit-Mama“, wie er Annerl gerne nannte, ebenfalls in den Sinn. Dazu passend gab es ein „lebenslanges Mallorca-Ticket“, um den Saison-Abschluss weiterhin im Kreise der Hartberger Mannschaft feiern zu dürfen. „Wir sind stolz, dass du dir deinen Kindheitstraum erfüllt hast“, erklärte Annerl, Heil wuchs schließlich als Sturm-Fan auf.

Hartbergs Fans bedankten sich mittels Choreo bei ihrem einstigen Dauerbrenner.