Sozialarbeiterin soll Handys und Drogen zu Häftlingen ins Gefängnis geschmuggelt haben. Die Staatsanwaltschaft Graz ermittelt gegen sie und weitere Personen.

Unklar ist noch, wie lange Drogen und Handys in die Justizanstalt Klagenfurt geschmuggelt wurden

Eine Kärntnerin (38) steht im Verdacht, ihre Aufgaben als Sozialarbeiterin sehr großzügig definiert zu haben. So großzügig, dass jetzt die Staatsanwaltschaft (StA) Graz gegen sie ermittelt.

Die Frau hat als Sozialarbeiterin in der Justizanstalt (JA) Klagenfurt gearbeitet. Dort sollte sich die 38-Jährige um die psychische Gesundheit der Insassen kümmern, ihnen helfen, Vorgaben im Strafvollzug zu erreichen. Doch im März geriet die Frau selbst ins Visier von Ermittlern. Sie soll nämlich Handys und Drogen in die Justizanstalt geschmuggelt haben und dabei von JA-Mitarbeitern auf frischer Tat erwischt worden sein. Eine Anzeige und ein Ermittlungsverfahren waren die Folgen. Ende März hat die StA Graz den Fall übernommen.

„Die Ermittlungen gegen bekannte und unbekannte Täter, also Insassen und Bedienstete der Justizanstalt, wegen des Verdachts des Missbrauchs der Amtsgewalt und wegen Suchtgiftdelikten laufen seit April 2026“, sagt StA-Sprecher Christian Kroschl. Weitere Auskünfte zum noch nicht abgeschlossenen Verfahren könne man derzeit nicht geben.

Was war das Motiv?

Viele Fragen müssen in dem ungewöhnlichen Kriminalfall geklärt werden. Etwa, ob die Frau Mittäter hatte. Ob also andere Personen, möglicherweise weitere JA-Mitarbeiter, am Schmuggel beteiligt waren. Unklar ist auch noch, wie viele Häftlinge mit Drogen und Handys „versorgt“ wurden und wie lange der Tatzeitraum war. Und: Was war das Motiv der 38-Jährigen? Zu Gerüchten, dass eine Affäre mit einem Häftling der Auslöser war, gibt es keinerlei Auskünfte.

Ihr Arbeitgeber hat jedenfalls rasch und konsequent reagiert: Die Sozialarbeiterin wurde nach Bekanntwerden der Vorwürfe vom Dienst freigestellt und mittlerweile gekündigt.

Für die 38-Jährige gilt die Unschuldsvermutung.