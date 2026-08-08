Die polarisierende US-Amerikanerin tritt elf Jahre nach ihrem Freispruch im spektakulären Mordfall Kercher mit einer Comedy-Show auf.

Alles begann im Jahr 2007: Damals, am 1. November, wurde die 21-jährige Austauschstudentin Meredith Kercher beraubt und ermordet in ihrem WG-Zimmer gefunden. Tatort war eine Wohnung in der Via della Pergola im italienischen Perugia, die sich die Britin mit drei anderen Frauen teilte: Eine der Wohnungsgenossinnen war eine gewisse Amanda Knox aus der US-Metropole Seattle.

Zur Person Amanda Marie Knox, geboren am 9. Juli 1987 in Seattle (US-Bundesstaat Washington) ist eine US-Amerikanerin, die in Italien vier Jahre inhaftiert war. Als Angeklagte im Mordfall Meredith Kercher wurde sie weltweit bekannt. 2011 wurde sie nach einer Berufungsverhandlung entlassen, seitdem thematisiert sie ihre Geschichte und vermarktet ihre Person.

Der Rest ist Kriminalgeschichte – erschreckend, verworren und mit überraschenden Wendungen: Immer im Mittelpunkt stand neben der Ermordeten die heute 39-jährige Knox, der manche Boulevardmedien rasch den Stempel „Engel mit den Eisaugen“ aufdrückten. Wer Kercher damals tötete, ist bis heute nicht schlüssig geklärt, Knox geriet aber mit ihrem damaligen Freund Raffaele Sollecito schnell unter Verdacht: 2009 kam es schließlich zu einer Anklage. Die US-Amerikanerin wurde zunächst zu einer langen Haftstrafe verurteilt und saß von 2007 bis 2011 für vier Jahre in einem Gefängnis in Italien. Wegen Mordes und Vergewaltigung wurde schließlich ein junger Mann aus der Republik Côte d’Ivoire (Elfenbeinküste), dessen Fingerabdrücke am Tatort gefunden worden waren, zu 16 Jahren Haft verurteilt. Er kam 2021 nach 14 Jahren frei.

Selbst gewähltes Scheinwerferlicht

Nun steht Knox – selbst gewählt – wieder im Scheinwerferlicht: Sie tritt mit einer autobiografischen Comedy-Show über den Mordfall auf, der sie den Titel „Cartwheel“ (Deutsch: „Radschlag“) gab. Seit 7. August ist sie beim Edinburgh Fringe Festival zu sehen, alle elf Auftritte sind offenbar ausverkauft.

„Amanda Knox geht auf die Vierzig zu, jongliert mit ihrem Dasein als Mutter (sie bekam 2021 Tochter Eureka und 2023 folgte Sohn Echo, Anmerkung) und kommt endlich dazu, sich über die Sache mit der unrechtmäßigen Inhaftierung so richtig aufzuregen. Vor allem, wenn die eine Hälfte der Welt ihr sagt, sie solle das Ganze einfach hinter sich lassen, während die andere Hälfte sie nach wie vor für schuldig hält“, ist auf der Website des Festivals zum Inhalt zu lesen. Nachfrage: „Wie um alles in der Welt wird sie das alles ihrer Tochter erklären?“

Die Familie des Opfers kritisiert das Projekt scharf und ortet eine Verletzung des Andenkens an die jung Getötete. Der Anwalt Francesco Maresca, der die Familie Kerchers seit vielen Jahren vertritt, bezeichnete das Vorhaben als „unangemessen“. Knox nutze die tragische Geschichte seit fast zwei Jahrzehnten für eigene Projekte. Nun reiße sie einmal mehr die Wunden der betroffenen Familie auf – Kerchers Eltern leben nicht mehr, die Geschwister der Ermordeten sind empört.

„Dämonische Motive“

Klar scheint: Die US-Amerikanerin hat wenig Interesse, all das hinter sich zu lassen. Ihr Stück beschäftige sich mit ihrer öffentlichen Darstellung und der „Dämonisierung“, die sie erlebt habe. Über den Mord selbst mache sie aber keine Witze, betont sie. Dämonisierung ortete damals auch der für den Mord zuständige Staatsanwalt, der in der Anklage von einem „satanischen Ritus“ und „dämonischen Motiven“ sprach. Diese angebliche Facette konnte nie bewiesen werden und wurde vom Gericht schon früh verworfen.

Es wurde am Ende ein Indizienprozess, weil stichfeste Beweise fehlten – doch das Urteil war hart: Am 4. Dezember 2009 ging das Geschworenengericht von einer Beteiligung mehrerer Personen an dem Mord aus und verurteilte Sollecito zu 25 und Knox zu 26 Jahren Haft. In den nächsten Jahren wurde das Urteil von den Verteidigern angefochten.

„Keine Angst vor Kontroversen“

2011 hob das Berufungsschwurgericht in Perugia die Urteile auf und sprach beide frei. 2013 revidierte das höchste italienische Gericht Corte Suprema di Cassazione die Freisprüche und verfügte eine Wiederaufnahme des Verfahrens: Nach einem erneuten Prozess wurde Knox 2014 noch einmal des Mordes schuldig erkannt und zu 28,5 Jahren Haft verurteilt. 2015 aber wurden letztlich beide vom Vorwurf des Mordes komplett freigesprochen, der Oberste Kassationshof berief sich bei seinem abschließenden Urteil auf neue Gutachten und nachgewiesene Ermittlungsfehler. 2019 sprach der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte Knox schließlich eine Entschädigung von 18.000 Euro zu.

In der Vergangenheit hat Knox ihre Geschichte regelmäßig neu aufgekocht. 2013 legte sie ein Buch mit dem Titel „Zeit, gehört zu werden“ vor. Das 2025 veröffentlichte Buch „Free: My Search for Meaning“ („Frei: Meine Suche nach dem Sinn“) behandelte ihr Leben nach dem Freispruch, den Weg zurück in die Normalität, den Umgang mit den Medien und das Finden ihrer eigenen Identität. Davor gab es bereits einen mehrteiligen Podcast, in dem Knox ausgiebig zu Wort kommt – und jetzt geht die Geschichte trotz aller Kritik auf der heiteren Festivalbühne weiter. Man habe „keine Angst vor Kontroversen“, hieß es vorab aus Edinburgh.