Ex-Gerichtschef Baka soll neuer ungarischer Präsident werden

Ungarn soll wieder einen ehemaligen Höchstgerichtspräsidenten als Staatsoberhaupt bekommen. Dies entschied die Fraktion der Regierungspartei TISZA am Samstag. Dem im Juli per Verfassungsänderung aus dem Amt entfernten Támas Sulyok soll der frühere Präsident des Obersten Gerichts, András Baka, nachfolgen. Als Gerichtspräsident war er im Jahr 2011 abgesetzt worden, nachdem er scharfe Kritik an der Justizreform des damaligen Premiers Viktor Orbán geübt hatte.

© APA/AFP Baka gilt als Kritiker von Ex-Premier Orbán