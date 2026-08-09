Fabian Wohlmuth (24) und Marco Sulzner (23) kamen im Vorjahr zum Cupsieger WAC, steckten dann im Abstiegskampf. Die Erfahrungen schweißen zusammen. Heute (17 Uhr, Sky) kommt Salzburg.

Cupsieger, Fast-Meister, Überflieger. Das war der WAC vor ziemlich genau einem Jahr. Mit der Euphorie einer Sensations-Saison war man unter Didi Kühbauer in die Spielzeit 2025/26 gestartet, alles lief von Beginn an wieder nach Plan. Mittendrin waren mit Außenbahnspieler Fabian Wohlmuth, frisch aus Ried gekommen, und Sechser Marco Sulzner, vom LASK losgeeist, zwei neue, junge, hungrige Gesichter, die die nächste Erfolgsgeschichte schreiben wollten.

Es sollte aber alles anders kommen: Kühbauer ging, mit Peter Pacult, Ismail Atalan und dem Retter vor dem Abstieg, Thomas Silberberger, erlebten sie am Ende vier Trainer in einer Saison und büßten im Laufe zahlreicher Unserien sowohl Selbstvertrauen als auch Spielminuten ein. „Darüber haben wir zwei zuletzt auch tatsächlich öfter gesprochen, wie arg das eigentlich war“, blickt Wohlmuth zurück und fügt an: „Es war aber am Ende vielleicht gut für zwei junge Spieler, so etwas einmal erlebt zu haben. Einerseits weiß man nun sicher besser, wie man damit umgehen muss, andererseits hat uns das zusammengeschweißt, weil nochmal erleben wollen wir das nicht.“

Seit der Ankunft von Silberberger hat sich alles geändert, was auch mit einem perfekten Saisonstart fruchtete. Und Sulzner in der Mitte sowie Wohlmuth rechts hinten sind gesetzt. Wohlmuth, der am Freitag kurz in die südurgenländische Heimat reiste, um seinen Hund zu holen und die Familie zu besuchen, hat auch Vorjahres-Dauerläufer Boris Matic verdrängt, bei dem nun sogar eine Leihe im Raum steht. „Ja, ich würde schon zustimmen, wenn man sagt, ich wäre einer der Gewinner der Vorbereitung. Ich habe mich wieder reingekämpft, der Wechsel zu Trainer Silberberger war für alle ein Neustart“, sagt Wohlmuth, der dem Trainer Rosen streut: „Was ähnlich ist wie bei Kühbauer: Er hat klare Ansprachen, klare Pläne für jeden Spieler. Jeder weiß, was er zu tun hat. Es ist die Einfachheit des Spiels, die einem auch Selbstverständnis gibt. Ich weiß, was er von mir will, er weiß, was er von mir bekommt. Das Verhältnis ist freundschaftlich.“

Marco Sulzner: Vom Joker zum Mittelfeld-Dirigenten

In dasselbe Horn stößt Sulzner. „Es war mein Anspruch, mich diese Saison im Zentrum festzuspielen, auch von der Mitte heraus ein Team führen zu können“, ist er auch stolz auf die bisherige Leistung. Auch er zog viel aus dem Vorjahr: „So eine Erfahrung macht einen reifer. Wenn man diesen Druck gespürt und überstanden hat, gibt einem das bei weiteren Aufgaben vielleicht auch eine gewisse Lockerheit, die man vorher nicht hatte.“ Und auch, wenn Sulzner eine Saison wie die letzte künftig gestohlen bleiben kann, „war es für die weitere Karriere Gold wert, wenn man solche Situationen auch kennenlernt.“

Drei Fakten zum Spiel 3 Heimspiele ist der WAC gegen Salzburg ungeschlagen, die letzten beiden wurden sogar gewonnen. 4 Spiele der letzten sechs gegen Salzburg brachten für den WAC Punkte, zu zwei Siegen gesellen sich zwei Remis. 22 Mal beendete Salzburg im ersten Spiel (1:0 gegen Hartberg) einen Spielaufbau des Gegners durch Pressing in deren Hälfte, das ist Topwert. Der WAC nur achtmal, zweitschwächster Wert.

Im Moment ist also alles eitel Wonne in Wolfsberg. „Klar ist die Stimmung super, vor allem wenn du dann auch mit einem 3:0 über die Austria reinstartest“, sagt Sulzner, der weiß, wie hart das heutige Duell mit den Bullen wird: „Es geht wieder um Kampf und Willen. Wir werden alles reinhauen. Wenn wir so auftreten, kommt keiner gerne nach Wolfsberg.“ Das bestätigt auch Wohlmuth: „Wir sind kompakt, bekommen wenig Tore, sind vorne immer für eines oder zwei gut. Besonders daheim sind wir, denke ich, für jeden Gegner eklig zu bespielen.“