Das Un:Wucht-Festival bringt „Musik für trainierte Ohren“ nach Kärnten

Christian Pöschl lädt am 29. August zum Un:Wucht-Festival nach Arnoldstein: Mit Austrofred, Post-Punk von MovingAsAGiant oder Christian Fetish.

Christian Pöschl von der Aktion Mutante hat sein Motto beibehalten: „Musik für trainierte Ohren.“ Und wie trainiert man seine Ohren? „Wenn man oft zu unseren Veranstaltungen nach Arnoldstein kommt, ist man sehr gut im Training“, sagt er. Die nächste Gelegenheit ist das Un:Wucht-Festival am 29. August in der Klosterruine Arnoldstein.

Mit Austrofred im Training

Austrofred (die Kunstfigur von Franz Adrian Wenzl) wird mit seiner ganz eigenen Art von Rock-Musik die alten Mauern zum Zittern bringen. Pöschl hat wieder zwei Bühnen aufgestellt: Die Noisemaker-Stage und die Heartbreaker-Stage – damit es zu keinen Verzögerungen kommt. Christian Fetish (Christian Fuchs) ist mit seiner sehr eigenwilligen Band zu Gast: Eine sehr rocklastige Musik, die zwischen gutem, alten Industrial Rock und Gothic einzuordnen ist. Sehr spannend ist auch MovingAsAGiant, eine slowenische Band, die sehr experimentellen Post-Punk auf die Bühne bringt. „Wir sind mit unserer Musik immer zwischen den Stühlen und holen Sachen nach Kärnten, die man sonst hier nicht findet“, sagt Pöschl. Außerdem rockt das italienische Duo Ovo sowie die Band Pulverin das Haus. Pulverin ist Noise, Punk, Jazz und mehr. Auch die lokale Band Utschnih ist angesagt.

© Privat Christian Pöschl mit Marco Cecon von der Aktion Mutante

Wer neugierig geworden ist, dem stellt Christian Pöschl am 10. August in seiner Radio Agora-Sendung „El Topo“ die Musik des Un:Wucht-Festivals vor: Ab 20.06 Uhr darf man seine Ohren trainieren. Der Ticket-Verkauf hat bereits begonnen, über die Website der Aktion Mutante kann man die Karten bestellen: mutante.at