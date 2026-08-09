Die Bilder des „Sturms auf Ceuta“ gehen um die Welt. Weil das Thema Migration so polarisiert, eignet es sich besonders für die Informationskriegsführung.

Bei den Präsentationen meines Buches „Überfall“ ist es mir mittlerweile dreimal passiert, dass nach Ende des offiziellen Teils der Veranstaltung ein Teilnehmer auf mich zukam und sinngemäß meinte: Ja, Sie haben recht, gegen eine russische Bedrohung müssen wir militärisch gewappnet sein, aber was machen wir mit Favoriten?

Favoriten, oder Wien im Gesamten, wenn man eine Lesung am Land hält, steht für die Furcht einiger vor einer langsamen, aber stetigen Islamisierung der Republik, einer Aushöhlung ihrer säkularen Institutionen und der Gewaltentrennung durch ein falsches Toleranzverständnis im Rahmen der politischen Korrektheit, an dessen Ende der abendländische zivilisatorische Selbstmord auf Raten steht.

Tatsächlich muss ich an diese Gespräche denken, wenn ich mir die Bilder aus Ceuta ansehe. Zehntausende junge nordafrikanische Männer, die anscheinend ohne Widerstand eine Grenze überwinden, wirken wie eine Invasion, die einem das Sicherheitsgefühl raubt und die Wut auf „die da oben“ innerhalb der EU steigert. Dass die Situation rasch unter Kontrolle gebracht wurde und die Grenzen weitgehend dicht sind, sei dahingestellt.

Bestehende Brüche in der Gesellschaft sollen verstärkt werden

Wie sollte man als Militäranalyst solch eine Situation bewerten? Erstens ist klar, dass das Migrationsthema wegen seiner polarisierenden Wirkung eine exzellente Plattform für Informationskriegsführung ist. Informationskrieg funktioniert nur gut, wenn man bereits existierende Brüche in der Gesellschaft vertiefen kann. Das Thema Migration ist eine offene Flanke. Ob hinter Ceuta ein staatlicher Akteur steht, wissen wir nicht. Brüssel hält ein bewusstes Lockern der marokkanischen Kontrollen für denkbar wie schon 2021. Es ist aber zum Beispiel klar, dass Russland massiv in den Wahlkampf in Deutschland eingreift, um die AfD zu stärken: Vor den Landtagswahlen im September kursieren dort gefälschte Videos und Schlagzeilen, betroffen sind alle Parteien außer AfD und BSW. Russland hat auch ein Interesse daran, die FPÖ und andere Parteien am politischen Rand auf der rechten und linken Seite zu stärken. Warum? Weil jene Parteien überwiegend USA-, Nato- und EU-kritisch sind und Moskau sich dadurch eine Verwirklichung seines Ziels einer neuen europäischen Sicherheitsordnung erhofft, die nur mit einer geschwächten EU, einer zerschlagenen NATO und einem Rückzug der Amerikaner erreicht werden kann.

Rekrutierung von „low-cost-agents“

Zweitens können im Rahmen hybrider Kampagnen auch migrantische Milieus Ziel von Informationskriegsführung werden. Autoritäre Staaten und extremistische Akteure können bestehende Migrations- und Integrationskonflikte ausnutzen, um antiwestliche Ressentiments und die generelle gesellschaftliche Polarisierung zu verstärken. Dabei geht es nicht um Migranten oder junge Männer als Gruppen, sondern um die mögliche Radikalisierung und Ausnutzung vor allem einzelner Personen. Im Fall der von Russland zunehmend eingesetzten Sabotage geht es häufig gerade nicht um ideologisch geschlossene Gruppen. Russische Akteure rekrutieren online einzelne, leicht ersetzbare „low-cost agents“ für Ausspähung, Brandstiftung, Vandalismus, bis hin zur Sabotage.

Der Übergang von reiner Informationskriegsführung zur Manipulation der öffentlichen Meinung und Destabilisierung unserer Gesellschaft, zu Sabotage und womöglich offener Gewalt, kann daher fließend verlaufen. In dieser Hinsicht können Migrations- und Integrationsprobleme von staatlichen wie nichtstaatlichen Akteuren auch in Zukunft instrumentalisiert werden, um Europa sicherheitspolitisch zu schwächen.

Ceuta ist ein Warnsignal, wie schnell sich nicht nur die EU als Ganzes, sondern unsere Gesellschaft im Detail bei jenen Themen auseinanderdividieren lässt, was letztendlich nur den Kräften zugutekommt, die ein schwaches, geteiltes Europa in ihrem nationalen Interesse sehen.