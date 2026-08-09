So soll der alte „Kastner“ in Judenburg in Zukunft aussehen

Bisherige Ideen zur Wiederbelebung wurden nicht verwirklicht. Nun haben die Eigentümer Dieter und Roland Gall aus Judenburg ein Projekt zur Revitalisierung des alten Kastner+Öhler eingereicht.

Hier die Ansicht von der Kreuzung Burggasse/Postgasse aus betrachtet

Als es noch kein Einkaufszentrum Arena Fohnsdorf gab, war Kastner+Öhler in Judenburg eine der wichtigsten Einkaufsmöglichkeiten der Region. Gleich daneben, wo heute ein Billa-Supermarkt steht, war das Möbelhaus Leiner, das Anfang der 2000er-Jahre geschlossen und im Jahr 2015 abgerissen wurde. Leiner eröffnete 2002 ein neues Möbelhaus am Stadtrand von Judenburg, das nach der Unternehmenspleite vor drei Jahren geschlossen wurde.

Neuer Versuch

Kastner+Öhler ging 2004 in die Arena Fohnsdorf, seither steht das alte Kastner-Gebäude in Judenburg leer. Bisherige Wiederbelebungsideen sind nicht realisiert worden, doch nun starten die Eigentümer Dieter Gall und sein Sohn Roland mit ihrer „Gall Immo GmbH“ einen neuen Versuch. Sie wollen dem viergeschoßigen Gebäude mit einer Nutzfläche von rund 4000 Quadratmetern neues Leben einhauchen.

© KLZ / Josef Fröhlich Dieter und Roland Gall wollen das alte Kastner-Gebäude mit ihrer „Gall Immo GmbH“ revitalisieren

Ein konkretes Revitalisierungsprojekt liegt vor und ist bei der Stadtgemeinde als Baubehörde zur Genehmigung eingereicht worden.

Im Erdgeschoß sind Geschäftsflächen vorgesehen. Im ersten Obergeschoß sollen Büroflächen und ein Café entstehen. „Das zweite Obergeschoß richtet sich insbesondere an Ein-Personen-Unternehmen und kleinere Betriebe“, heißt es vonseiten der Eigentümer. Man wolle Büroeinheiten um einen innenliegenden Dachgarten anordnen und so ein „attraktives, kommunikatives und inspirierendes Arbeitsumfeld“ schaffen.

1 / 5 Eine großzügige Dachterrasse ist geplant © KK

Im obersten Geschoß plane man eine großzügige Dachterrasse. Diese könnte auch Landepunkt einer „Zipline“ sein: Die Galls denken wie berichtet an ein 270 Meter langes Seil, an dem Gäste vom Stadtturm über die Dächer der Stadt zum Kastner-Gebäude gleiten können. Dieses Projekt ist jedoch nicht Teil der aktuellen Einreichpläne, könnte jedoch zu einem späteren Zeitpunkt verwirklicht werden.

© KLZ / Josef Fröhlich Eine Zipline vom Stadtturm auf das Kastner-Dach ist nicht Teil der Einreichpläne, könnte aber in einem weiteren Schritt umgesetzt werden

Ein weiterer Teil des eingereichten Plans ist die Erweiterung des Gebäudes in Richtung Innenstadt. In diesem Zubau sollen zwei Wohnungen entstehen.

„Vertrauen auf rasche Abwicklung“

Das Projekt setze einen „wichtigen Impuls für die weitere Belebung, wirtschaftliche Stärkung und nachhaltige Entwicklung des Judenburger Stadtzentrums“, sagt Dieter Gall. Hinsichtlich des weiteren Verfahrens zeigt er sich zuversichtlich: „Wir vertrauen auf eine rasche Abwicklung durch die Bürgermeisterin als Baubehörde erster Instanz und freuen uns auf die Unterstützung.“

Anfragen von Interessenten nehme man ab sofort entgegen, Flächen könnten je nach Bedarf flexibel geplant und gestaltet werden.