Hitze und Trockenheit halten das Land fest im Griff. In vielen Gemeinden wächst daher die Sorge: Wird das Trinkwasser ausgehen? „Keine Poolbefüllung, kein Rasensprengen, kein Autowaschen“ – so lautet der eindringliche Appell vieler Bürgermeister und Wasserverbände an die Bevölkerung. Sollte aus dem Aufruf eine Verpflichtung werden? Elke Halbwirth (Pro) und Johannes Pressl (Kontra) im Meinungsaustausch.

PRO

In Krisenzeiten reicht es oft nicht aus, wenn nur ein Teil der Bevölkerung mitmacht. Egoismus hat keinen Platz, alle müssen Bereitschaft zeigen.

In den letzten Wochen mussten wir erfahren, was es bedeutet, wenn eines unserer wichtigsten Lebensmittel – das Wasser – knapp wird. Mit den Aufrufen der Wasserversorger sorgsam mit dem Gut Wasser umzugehen und nicht dringend notwendige Wasserverbräuche zu unterlassen, versuchen die Gemeinden die Bürger und Bürgerinnen auf die Dringlichkeit und Notwendigkeit des Wassersparens aufmerksam zu machen. Als Bürgermeisterin unterstütze ich die Einführung verbindlicher Maßnahmen zum Wassersparen. Wasser ist unsere wichtigste Lebensgrundlage und zugleich eine Ressource, die wir nicht unbegrenzt zur Verfügung haben. Die Gemeinden sind dabei auf die Unterstützung der Bewohner und Gewerbebetriebe angewiesen, indem beispielsweise Rasenflächen nicht gegossen, Pools nicht mit kaltem Wasser aufgefüllt und Autowäschen unterlassen werden.

Die immer längere Trockenheit lässt unsere Reserven unter Druck geraten. Freiwilliges Wassersparen ist ein wichtiger Schritt und zeigt, dass viele Menschen Verantwortung übernehmen. Dennoch reicht es in Krisenzeiten oft nicht aus, wenn nur ein Teil der Bevölkerung mitmacht. Es bedarf hierfür des Blicks über den Tellerrand – Egoismus hat keinen Platz!

Vorgaben sorgen dafür, dass alle gleichermaßen Verantwortung übernehmen.

Vorgaben sorgen dafür, dass alle gleichermaßen Verantwortung übernehmen und niemand die Folgen eines übermäßigen Wasserverbrauches auf andere abwälzt. Aus dieser Sicht können verbindliche Regeln zum Wassersparen förderlich sein. Sie sollen jedoch nicht einschränken, sondern dazu dienen, die Trinkwasserversorgung langfristig gewährleisten zu können. Wenn alle einen Beitrag leisten, ist es möglich, unsere Zukunft zu sichern und die Umwelt zu schützen. Durch bewusstes Wassersparen schützen wir auch unsere Flüsse, Seen und das Grundwasser, die nicht nur für Menschen, sondern auch für Tiere und Pflanzen lebenswichtig sind. Wasser wird nicht nur in privaten Haushalten benötigt, sondern auch in der Landwirtschaft, in Betrieben und im Notfall sogar für die Feuerwehr. Gerade in trockenen Sommern müssen wir sicherstellen, dass diese wichtigen Bereiche weiterhin ausreichend versorgt werden können. Ein bewusster Umgang hilft daher, Konflikte zwischen verschiedenen Nutzungsgruppen zu vermeiden.

Als Bürgermeisterin sehe ich es als meine Aufgabe, vorauszuschauen und die Gemeinde auf zukünftige Herausforderungen vorzubereiten. Dazu gehört auch rechtzeitig Maßnahmen zu ergreifen, bevor eine akute Krise entsteht. Maßnahmen zum Wassersparen schützen nicht nur unsere Natur, sondern auch die Lebensqualität in unseren Gemeinden – heute und für kommende Generationen.

© KK Elke Halbwirth

Zur Autorin Elke Halbwirth ist Bürgermeisterin der Marktgemeinde Gleinstätten und Vorstandsmitglied des Wasserverbandes Eibiswald-Wies.

KONTRA

Verbote sind schwer zu vollziehen und lösen das Grundproblem nicht. Trockenheit muss Anstoß zur Modernisierung sein.

Österreich ist ein wasserreiches Land. Jährlich werden rund 3,14 Milliarden Kubikmeter Wasser genutzt. Rund 70 Prozent davon entfallen auf Industrie und Gewerbe, 24 auf die Wasserversorgung. Auf private Haushalte entfallen knapp 15 Prozent. Ein Mensch verbraucht im Haushalt durchschnittlich 138 Liter am Tag.

Dass es trotzdem regional eng werden kann, ist kein Widerspruch. Wenn nach langen Trockenperioden aus Quellen und Brunnen weniger Wasser nachkommt und gleichzeitig viele große Entnahmen erfolgen, stoßen einzelne Versorgungssysteme an ihre Grenzen. Dann gilt: Trinkwasser für Haushalte, Pflegeeinrichtungen und Feuerwehr hat Vorrang. Aber die Antwort darauf kann nicht lauten, den Alltag der Menschen dauerhaft mit Verboten zu regeln.

Unsere Wasserversorgung ist seit Generationen ein Gemeinschaftsprojekt. Weil gute Quellen nie überall vorhanden waren, haben sich Gemeinden, Genossenschaften und Verbände zusammengeschlossen, Leitungen gebaut, Speicher geschaffen und Versorgungssysteme immer weiter verbessert. Heute sichern rund 5.500 Wasserversorger die Versorgung; 290 größere versorgen mehr als 70 Prozent der Bevölkerung. Das gesamte System ist darauf ausgelegt, Versorgung zu ermöglichen – nicht den Verbrauch zu beschränken.

Österreich war immer ein Land der Möglichkeiten, nicht der ständigen Einschränkungen.

Trockenzeiten müssen deshalb vor allem ein Anstoß für die nächste Modernisierungsstufe sein: bessere Vernetzung, zusätzliche Speicher, neue Brunnen, weniger Wasserverluste und digitales Wassermanagement. Allein 2025 wurden 81 neue Wassergewinnungsanlagen geschaffen, 330 Kilometer Leitungen neu gebaut und 376 Kilometer saniert.

Natürlich müssen wir in trockenen Zeiten gemeinsam sparen. Aber wir sollten dabei auch den Wert unseres Wassers wieder bewusster machen. Ein Kubikmeter Leitungswasser kostet in Österreich grob 1,45 bis 2,50 Euro – also nur Bruchteile eines Cents pro Liter. Wir behandeln damit eines unserer wertvollsten Lebensmittel teilweise so, als wäre es beinahe kostenlos verfügbar. Angemessene Gebühren können Investitionen ermöglichen und zugleich zu mehr Sparsamkeit beitragen.

Von Poolsteuern oder dauerhaften Wassersparpflichten halten wir wenig. Sie sind schwer zu vollziehen und lösen das Grundproblem nicht. Österreich war immer ein Land der Möglichkeiten, nicht der ständigen Einschränkungen. Wir haben Wasserprobleme historisch nicht durch permanente Verbote gelöst, sondern durch Vorsorge, Infrastruktur und gemeinschaftliche Verantwortung. Genau diesen Weg sollten wir weitergehen: erklären, gemeinsam sparen, investieren – und unsere Wasserversorgung so weiterentwickeln, dass sie auch morgen verlässlich bleibt.

© APA/HELMUT FOHRINGER Gemeindebund-Präsident Pressl