„Geben wir den Flughafen auf, kriegen wir die Genehmigung nie mehr“
Wirtschaftskammer-Präsident Jürgen Mandl über das beschädigte Ansehen der Interessenvertretung, fehlende Reformen und ein volatiles Gesamtkunstwerk. Der Flughafen muss in fünf Jahren ein Erfolg sein.
Die Signale aus Kärntens Wirtschaft sind uneinheitlich: Viele Insolvenzen, stabile Arbeitslosigkeit, durchwachsene Auftragslage. Wie gelingt der Aufschwung?
JÜRGEN MANDL: Die Konjunktur hat sich nach dem zähen Vorjahr ein wenig stabilisiert. Ich sehe das in meinem Unternehmen. Aber viele Themen wirken sich negativ auf die Grundstimmung aus, denken Sie an die Bürokratie und die Meldungen aus der deutschen Wirtschaft. Wir bewegen uns in einem unsicheren, volatilen Gesamtkunstwerk.
Was also tun?
Das, was die Bundesregierung tut, ist zu wenig. Die Unternehmer brauchen mehr Freiheit und mehr Eigenverantwortung. Ich erwarte mir mehr Geschwindigkeit.
Mit Daniel Fellner ist ein neuer Landeshauptmann am Ruder. Hat er ein offenes Ohr für die Wirtschaft?
Er ist erst seit kurzer Zeit in der Funktion. Wir haben klar kommuniziert, was in Kärnten machbar ist. Wir hoffen, dass wir im September in vertiefende Gespräche eintauchen können und zu Lösungen kommen. Konkret arbeiten wir an einem gemeinsamen Standortabkommen, das Entwicklungen festlegen und Themen außerhalb der Tagespolitik vereinbaren soll.
Einige Reformen hat die Landesregierung in die Wege geleitet, etwa weniger Abteilungen und Personal im Land. Reicht das?
Viele Dinge gehen mit KI viel schneller, als wir glauben. Die KI wird auch uns in den Betrieben einen großen Produktivitätsschritt bringen.
Viele fürchten einen lähmenden Dauerwahlkampf bis zu den Landtagswahlen.
Wir können mit den Reformen nicht warten. Es braucht Entscheidungen. Das gilt auch für die Landeshauptstadt.
Sie geben dem Flughafen noch fünf Jahre Zeit. Was, wenn der Airport weiter dahindümpelt?
Wenn der Flughafen zu keinem wirtschaftlichen Erfolg führt, wird man sich ernsthafte Gedanken machen müssen, was man stattdessen tun kann. Aber man muss sich bewusst sein: Wenn man den zivilen Flughafen aufgibt, kriegt man die Genehmigung nie mehr.
Die WK forderte die Neueinstufung des Wörthersees als erheblich verändertes Gewässer. War das zu Beginn der Sommersaison gescheit?
Wir wollten damit eine Diskussion in Gang bringen. Es steht außer Streit, dass der See die beste Qualität haben muss. Der Wörthersee ist kein unberührter, klarer Bergsee …
… aber er ist auch kein zubetonierter Wien-Fluss.
Nein. Ich will keine Abqualifizierung des Sees, im Gegenteil. Wir wollen, dass die wirtschaftliche Nutzung in Zukunft erhalten bleibt – das geht nur, wenn wir die Wasserqualität halten.
Minister Totschnig sagt zum WK-Vorstoß klar, das komme nicht in Frage. Eine Enttäuschung?
Nein. Damit muss man umgehen. Wir können gemeinsam gescheite Lösungen zusammenbringen. Wir versuchen beim Seendialog, der ein Testballon für andere Seen in Österreich ist, einen tragbaren Kompromiss zu finden. Dann wird der finanzielle Beitrag, den jeder Anrainer leisten wird müssen, erklärbar bleiben.
Könnte es weniger oder gar keine Motorboote mehr am See geben?
Es gibt eh keine neuen dazu. Es gibt Zugänge, wie man das Thema lösen und einen Kompromiss erreichen könnte. Wir müssen von der Motorboot- und der Verwaltungsseite aufeinander zugehen.
Wir mussten einen Einschnitt im Wifi machen und zwei Bezirksstellen fusionieren. Wir tragen den Sparkurs mit, wollen noch effizienter werden.— Jürgen Mandl, Wirtschaftskammer-Präsident
Das Land will seine Landesgesellschaften reformieren. Braucht es eine Bereinigung der Struktur?
Ja, es gehört zusammengefasst, bereinigt, vereinfacht, damit es keine Überschneidungen mehr gibt. Und auch entpolitisiert mit Fachleuten in den Aufsichtsräten. Aber das wird wohl erst die nächste Landesregierung tun.
Der Ausbau des ÖBB-Güterterminals in Fürnitz geht, wenn überhaupt, nur schleppend voran. Ist das Projekt in einer Sackgasse?
Es gibt einen Plan bis 2030, wie viel die ÖBB pro Jahr investieren sollen. Ich hoffe, das hält. Fürnitz kann auch bei den Energiethemen der Zukunft, etwa Wasserstoff, eine zentrale Bedeutung bekommen. Die Landesregierung ist sich einig, auch über den Verkehrsminister die nötige Überzeugungsarbeit zu leisten, damit die Züge nicht durch Kärnten durchfahren.
Mit der Tourismusreform verfügt Kärntens Tourismus künftig über 70 bis 75 Millionen Euro pro Jahr. In welche Projekte soll das Geld fließen?
Die Entscheidungskriterien sind sehr regional bei den Verbänden. Man kann damit etwa Förderungen hebeln, Dinge tun, die man vorher nie tun konnte. Wir haben ja viele Leuchtturmprojekte in der Pipeline, die nicht zugelassen werden – etwa die Therme am Klopeiner See.
Die WKÖ spart 200 Stellen von 800 ein. Hat die Kammer so viel Speck angesetzt?
Ich bin weder in Wien noch in der WKÖ. Aber das wird schon wehtun. Ich hoffe, dass der Schritt den nötigen Produktivitätsschub bringt. Es ist ja auch nicht so, dass da alle spazieren gegangen wären. Sparen ist immer ein Thema und selbstverständlich. Natürlich müssen auch wir uns immer an der Nase nehmen. Aber das passiert.
In Kärnten werden 30 natürliche Abgänge nicht nachbesetzt, es soll aber zu keinen Kündigungen kommen. Reicht das?
Wir mussten einen Einschnitt im Wifi machen und zwei Bezirksstellen fusionieren. Wir tragen den Sparkurs mit, wollen noch effizienter werden. Wir hinterfragen auch unsere Angebote und Strukturen und entlasten die Kärntner Wirtschaft ab 2030 um 5,2 Millionen Euro im Jahr.
Braucht man in Zeitalter der Digitalisierung noch acht Bezirksstellen?
Viele wollen noch eine persönliche Beratung. Was in 10, 15 oder 20 Jahren sein wird, will ich nicht vorwegnehmen.
Immer wieder in der Kritik sind die komplexe Struktur der WK und die niedrige Wahlbeteiligung – welche Reformen braucht es hier?
Das hat alles ein Für und Wider. Man wählt eben in Fachgruppen und Innungen. Aber das wird man verbessern und vereinfachen können.
Ist der Wiener Ex-WK-Präsident Walter Ruck ein negativer Einzelfall oder System in der Kammer?
Ich brauche nichts zu beschönigen. Aber es ist für mich befremdlich, dass alles abgehört und dann an Medien gespielt wurde. Wie wollen wir in Zukunft miteinander umgehen? Gehen wir zurück in Metternichs Zeiten?
Wie sehr hat das Ansehen der WK unter den Diskussionen um Ruck und Mahrer gelitten?
Die Diskussion hat geschadet. Wir müssen weiter jeden Tag beweisen, was wir leisten können.
Sie haben immer angekündigt, für einen rechtzeitigen Übergang zu sorgen. Wie schaut Ihr Fahrplan aus?
Ich werde nicht bis zum letzten Zeitpunkt dableiben und versuche, einen vernünftigen Übergang zu finden. Sodass der oder die Nächste ein Umfeld vorfindet, indem man gut arbeiten kann.
Sie treten zur Mitte der Periode ab, das wäre Ende 2027?
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