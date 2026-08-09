„Geben wir den Flughafen auf, kriegen wir die Genehmigung nie mehr“

Die Signale aus Kärntens Wirtschaft sind uneinheitlich: Viele Insolvenzen, stabile Arbeitslosigkeit, durchwachsene Auftragslage. Wie gelingt der Aufschwung? JÜRGEN MANDL: Die Konjunktur hat sich nach dem zähen Vorjahr ein wenig stabilisiert. Ich sehe das in meinem Unternehmen. Aber viele Themen wirken sich negativ auf die Grundstimmung aus, denken Sie an die Bürokratie und die Meldungen aus der deutschen Wirtschaft. Wir bewegen uns in einem unsicheren, volatilen Gesamtkunstwerk.

Was also tun? Das, was die Bundesregierung tut, ist zu wenig. Die Unternehmer brauchen mehr Freiheit und mehr Eigenverantwortung. Ich erwarte mir mehr Geschwindigkeit.

Mit Daniel Fellner ist ein neuer Landeshauptmann am Ruder. Hat er ein offenes Ohr für die Wirtschaft? Er ist erst seit kurzer Zeit in der Funktion. Wir haben klar kommuniziert, was in Kärnten machbar ist. Wir hoffen, dass wir im September in vertiefende Gespräche eintauchen können und zu Lösungen kommen. Konkret arbeiten wir an einem gemeinsamen Standortabkommen, das Entwicklungen festlegen und Themen außerhalb der Tagespolitik vereinbaren soll.

Einige Reformen hat die Landesregierung in die Wege geleitet, etwa weniger Abteilungen und Personal im Land. Reicht das? Viele Dinge gehen mit KI viel schneller, als wir glauben. Die KI wird auch uns in den Betrieben einen großen Produktivitätsschritt bringen.

Viele fürchten einen lähmenden Dauerwahlkampf bis zu den Landtagswahlen. Wir können mit den Reformen nicht warten. Es braucht Entscheidungen. Das gilt auch für die Landeshauptstadt.

Sie geben dem Flughafen noch fünf Jahre Zeit. Was, wenn der Airport weiter dahindümpelt? Wenn der Flughafen zu keinem wirtschaftlichen Erfolg führt, wird man sich ernsthafte Gedanken machen müssen, was man stattdessen tun kann. Aber man muss sich bewusst sein: Wenn man den zivilen Flughafen aufgibt, kriegt man die Genehmigung nie mehr.

Die WK forderte die Neueinstufung des Wörthersees als erheblich verändertes Gewässer. War das zu Beginn der Sommersaison gescheit? Wir wollten damit eine Diskussion in Gang bringen. Es steht außer Streit, dass der See die beste Qualität haben muss. Der Wörthersee ist kein unberührter, klarer Bergsee …

… aber er ist auch kein zubetonierter Wien-Fluss. Nein. Ich will keine Abqualifizierung des Sees, im Gegenteil. Wir wollen, dass die wirtschaftliche Nutzung in Zukunft erhalten bleibt – das geht nur, wenn wir die Wasserqualität halten.

Minister Totschnig sagt zum WK-Vorstoß klar, das komme nicht in Frage. Eine Enttäuschung? Nein. Damit muss man umgehen. Wir können gemeinsam gescheite Lösungen zusammenbringen. Wir versuchen beim Seendialog, der ein Testballon für andere Seen in Österreich ist, einen tragbaren Kompromiss zu finden. Dann wird der finanzielle Beitrag, den jeder Anrainer leisten wird müssen, erklärbar bleiben.