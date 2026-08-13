Im Vorjahr drohte die Auflösung der Gurker Bänderhutfrauen. Bürgermeister Siegfried Wuzella machte mit Hilfs-Ansage ernst und führt seither die Frauengruppe an.

Bei der Kräuterweihe am 15. August wird Wuzella an der Spitze der Bänderhutfrauen in den Gurker Dom einziehen

Sie prägen bei allen größeren Brauchtumsfesten - auch über die Gemeindegrenzen hinaus - mit ihren bodenlangen Festtagsdirndln und den schwarzen hohen Bänderhüten das Bild, waren beim ersten Papstbesuch in der Geschichte Kärntens, 1988 in Gurk, dabei und später in Rom bei der Papstaudienz, als 2001 ein Christbaum übergeben wurde. Aktuell laden die Gurker Bänderhutfrauen für den 15. August zur traditionellen 43. Trachtenwallfahrt mit Kräutersegnung in den Gurker Dom.

Notlösung

Das Spezielle dabei und was im Gründungsjahr 1980 unter Obfrau Maria Polenig unvorstellbar gewesen wäre: Keine Frau, sondern ein Mann zieht an der Spitze der 25 Mitglieder zählenden Brauchtumsgruppe in den Dom ein. Es ist eine Notlösung, dass Bürgermeister Siegfried Wuzella zur „Obfrau“ wurde - und wie er schmunzelnd verrät, von manchen Gemeindebürgern, darunter auch Stiftspfarrer Gerhard Kalidz, so angesprochen werde. Wuzella bot sich im Vorjahr - als spontane und spaßig gemeinte Reaktion - selbst an, als die Bänderhutfrauen nach internen Irritationen vor der Auflösung standen, weil sich keine Nachfolgerin für Obfrau Emilie (Berni) Sabitzer fand.

Der Bürgermeister wurde informiert, dass man das Vereinsvermögen der Gemeinde übertragen wolle. Einnahmen bei Veranstaltungen werden seit Jahrzehnten caritativ verwendet. „Dann mach‘ halt ich die Obfrau“, sagte Wuzella. Ein paar Wochen später war das Realität, „davor haben wir Brauchtumsexperten Heimo Schinnerl als Obmann der Kärntner Landsmannschaft befragt, ob es rechtens und möglich ist, dass ein Mann an der Spitze der Bänderhutfrauen steht“, so Wuzella.

Jetzt hilft er bei Vorbereitungen auf seine männliche Art mit: Er liefert fürs Binden der Kräutersträußerln den Frauen Ebereschen-Zweige oder im Advent Tannenäste.

© Gert Köstinger Bürgermeister Siegfried Wuzella führt Bänderhutfrauen an

Obmann als Ausnahme

Ilse Schöffmann, Stellvertreterin Schinnerls und Landsmannschaft-Bezirksobfrau für Mittelkärnten, betont, dass die Obmann-Variante in Gurk „eher die Ausnahme bzw. eine Übergangslösung ist“. Drei Szenarien seien in Brauchtumsgruppen immer wieder feststellbar: Dass sich Vereine wegen Überalterung auflösen. Manche bekommen durch Initialzündungen jüngere Mitglieder, „und manche finden zur Überbrückung jemanden an der Spitze, bis neues Leben einkehrt“.

Wie einzigartig ist das Gurker Modell? Schöffmann verweist auf Männerchöre mit Frauen als Chorleiterinnen. Auch das funktioniert.