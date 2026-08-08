Seit mehr als 30 Jahren lädt Initiator Bernd Prettenthaler Tanz- und Musikgruppen aus der ganzen Welt zum Festival „Folklore Global“ ein, das heuer von 14. bis 16. August stattfindet.

Internationale Folklore mit Tanzgruppen und Musik bringen Initiator Bernd Prettenthaler und seine Unterstützer mit dem Festival „Folklore Global“ mit dem Motto „Kulturen in Bewegung – Europa tanzt“ in die Steiermark. Von 14. bis 16. August bringen heuer Gruppen aus Panama, Schweden, Bulgarien, Südtirol und Norddeutschland außergewöhnliche Klänge, Trachten und Tänze zu uns. Gemeinsam mit steirischen Gruppen treten sie bei Veranstaltungen in Stiwoll, Graz und Stainz auf.

Bereits vor mehr als 30 Jahren wurde das Festival von Musiker und Moderator Bernd Prettenthaler ins Leben gerufen. „Natürlich geht es um die bunte Vielfalt an Trachten, die besondere Musik mit teils exotischen Instrumenten und die Lebensfreude, die da zum Ausdruck kommt. Im Mittelpunkt steht letztlich aber die Völkerverbindung“, betont der Festivalleiter. Das spiegelt sich auch in der Abwicklung wider: Die Mitglieder der Gastgruppen nächtigen nicht in Hotels, sondern sind bei Mitgliedern der heimischen Gruppen – das sind Steirischer Schwung, der Volkstanzkreis St. Johann ob Hohenburg, der Volkstanzkreis St. Oswald ob Plankenwarth und die Volkstanzgruppe Stainz – untergebracht.

1 / 7 Die Volkstanzgruppe Gries aus Südtirol © Volkstanzgruppe Gries

„Da wird gemeinsam gekocht, gegessen und man bekommt einen besseren Blick auf andere Kulturen. Der Grundgedanke von Anfang an war auch, dass es immer eine Gegeneinladung für heimische Gruppen gibt“, betont Prettenthaler. In den mehr als 30 Jahren traten Vertreter aus beinahe allen europäischen Ländern sowie internationale Gruppen, darunter aus Neuseeland, Indien, China oder Brasilien, im Rahmen von „Folklore Global“ auf.

Zwei Hochzeiten und viele Freundschaften

Dass der Austausch funktioniert, beweist Prettenthalers persönliche „Bilanz“: Im Laufe der Jahrzehnte haben sich echte Freundschaften entwickelt, etwa nach Schweden. Auf dem Festival haben sich aber sogar schon zwei Lieben gefunden, ein Jugendlicher aus Krottendorf hat eine Panamaerin lieben gelernt und später geheiratet, ein weiterer eine Spanierin aus Vigo.

© K. Scholz/Foto Baldur Musiker und Moderator Bernd Prettenthaler gründete vor mehr als 30 Jahren das Festival „Folklore Global“

Heuer mit dabei sind die Gruppen Na Horoto aus Bulgarien, De Beekscheepers aus Deutschland, das Ballet Folklorico de Panamá, die Folksdansens Vänner aus Schweden und die Volkstanzgruppe Gries aus Südtirol. Für Stimmung sorgen werden sie mit ihrem Programm am 14. August um 15 Uhr am Mariahilferplatz in Graz, um 19 Uhr beim Schloss Piber in Köflach, am 15. August ab 14 Uhr beim Dorffest Stiwoll und am 16. August um 10 Uhr bei der Trachtenmesse in der Schlosskirche Stainz sowie um 14 Uhr bei den Stainzer Schilchertagen. Besonders freut man sich auf den Auftritt im Arkadenhof von Schloss Piber: „Seit vielen Jahren war es ein Wunsch von mir, im wunderschönen Schlosshof etwas zu organisieren und heuer klappt es endlich.“