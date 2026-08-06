Toter Mann im Bezirk Korneuburg - Verdächtiger festgenommen

Das Opfer wurde offenbar erschlagen. Bei ihm soll es sich um einen 29 Jahre alten Mann handeln, tatverdächtig und festgenommen wurde in erst 18-Jähriger.

In Langenzersdorf bei Wien soll in einer Wohnung die Leiche eines Mannes entdeckt worden sein. Die Ermittler sind vor Ort. Ein Verdächtiger wurde nach oe24-Informationen bereits festgenommen: Er ist erst 18.

„Wir gehen von einem Gewaltdelikt aus“, bestätigte Polizeisprecher Stefan Loidl. Das Landeskriminalamt Niederösterreich ermittelt.