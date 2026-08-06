ÖAMTC: Sinkender Rohölpreis kommt nicht an den Zapfsäulen an

„Einmal mehr waren die zuletzt gesunkenen Rohölpreise damit nicht an den Zapfsäulen spürbar“, heißt es vom Autofahrerclub.

Nach einer kurzen Entspannung im Juni sind die Spritpreise im Juli wieder deutlich angestiegen: Super verteuerte sich laut Daten des Autofahrerclubs ÖAMTC im Monatsvergleich um 10,4 Cent auf durchschnittlich 1,796 Euro pro Liter, Diesel um 12,7 Cent auf 1,904 Euro. Aktuell müssten Autofahrerinnen und Autofahrer vielerorts sogar mit Literpreisen von knapp zwei Euro für Diesel rechnen, bei Benzin sind es weiterhin rund 1,80 Euro.

„Einmal mehr waren die zuletzt gesunkenen Rohölpreise damit nicht an den Zapfsäulen spürbar“, heißt es jetzt vom ÖAMTC. „Die Entkoppelung der Tankstellenpreise von den Entwicklungen am Rohölmarkt“ habe wieder „deutlich zugenommen“.

Tipps für Adria-Reisende

Ein deutlicher Preisanstieg wäre vor dem Hintergrund der derzeitigen geopolitischen Spannungen zwar in vielen europäischen Ländern zu beobachten. Dennoch fiel laut ÖAMTC „die Entwicklung nicht überall gleich stark aus und in mehreren Ländern stiegen die Kraftstoffpreise weniger stark als in Österreich“.

Für Reisende Richtung Adria lohnt sich laut dem Autofahrerclub jedenfalls ein Blick über die Grenze. In Kroatien und Slowenien gelten abseits der Autobahnen staatlich festgesetzte Höchstpreise, die regelmäßig angepasst werden. Konsumentinnen und Konsumenten würden sich damit aktuell „um die 20 Cent je Liter Kraftstoff sparen“. Auch in Ungarn kann günstiger getankt werden als in Österreich. Wer hingegen nach Italien fährt, sollte, so der ÖAMTC, „bevorzugt noch vor der Staatsgrenze tanken“.