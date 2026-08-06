Heuer schon viele Tropennächte in Landeshauptstädten

Die Zahl der Tropennächte mit nicht weniger als 20 Grad hat sich in Österreich in den vergangenen Jahrzehnten vervielfacht. 2026 gab es in den meisten Landeshauptstädten inklusive der Rekordnacht auf Mittwoch schon mehr davon als im Jahresmittel von 1991 bis 2020. An der Messstation Wien-Innere Stadt zählte die Geosphere Austria heuer schon 34 Tropennächte, in Eisenstadt 17 und in Linz 14. Der jeweilige Spitzenwert aus 2024 wurde in diesen Städten aber noch nicht übertroffen.

© APA/THEMENBILD ++ ARCHIVBILD/THEMENBILD ++ ZU APA0026 VOM 5.8.2026 - Illustration zu den Themen Hitze / Klimaanlage / Sommer / Klima / Wetter / Wohnen. Im Bild: Heruntergelassene Jalousien und eine Vorrichtung für einen Schlauch von einem Klimagerät in einer Wohnung, aufgenommen am Montag, 30. Juni 2025, in Wien. Die Regierung hat sich mitten in der Hitzewelle darauf verständigt, Vorkehrungen gegen hohe Temperaturen in Wohnungen und Schulen zu erleichtern. Die entsprechenden Pläne waren bereits länger bekannt. (ARCHIVBILD VOM 30.6.2025)