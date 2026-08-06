Hitzeschutz für Risikogruppen - Pflegeheime gefordert

Hitze ist unsichtbar, ihre Folgen sind es nicht. Die heiße Luft dringt in Wohnungen, Arbeitsplätze und Pflegeheime ein, bleibt oft über Nacht und kann Menschen über Tage oder Wochen belasten. Besonders groß ist die Belastung in Pflegeeinrichtungen: Dort treffen ältere, chronisch kranke und eingeschränkt mobile Menschen auf Beschäftigte, die bei hohen Temperaturen körperlich arbeiten und zusätzliche Betreuungsaufgaben übernehmen müssen.

© APA/THEMENBILD In Pflegeeinrichtungen braucht es gezielte Lösungen gegen Hitze