Fenerbahces Hexenkessel hielt, was er versprochen hat. Wie es sich anfühlt, bei solch einem Lärm zu spielen und warum nun die Sturm-Fans gefordert sind.

Sportlich brachte die Reise zu Fenerbahce angesichts der 0:2-Niederlage nicht das erhoffte Ergebnis, in Sachen Atmosphäre hielt der Hexenkessel indes allen Erwartungen stand. Hörte man nach vergangenen Gastspielen in vermeintlich stimmungsvollen Stadien mitunter kritische Stimmen über die tatsächliche Lautstärke, kann jeder Ohrenzeuge dieser Partie guten Gewissens behaupten, dass Daheimgebliebene etwas versäumt haben.

Trainer Fabio Ingolitsch war etwa der Meinung, solch eine laute Kulisse noch nie erlebt zu haben. Auch Albert Vallci vertrat diese Meinung: „Für jeden, der es nicht selbst im Stadion erlebt hat, ist es schwer zu beschreiben. Es ist wahrscheinlich eines der speziellsten Erlebnisse im europäischen Fußball. Ich persönlich habe das noch nie erlebt.“

Es ist einfach selten, dass von 45.000 Zuschauern jeder Einzelne voll mitmacht. Das ist dann wirklich so ein Kessel, der sich um einen dreht. So kann man es sich ungefähr vorstellen — Albert Vallci

Wie es sich anfühlt, vor solch einer Kulisse auf dem Platz zu stehen? „Es ist einfach selten, dass von 45.000 Zuschauern jeder Einzelne voll mitmacht. Das ist dann wirklich so ein Kessel, der sich um einen dreht. So kann man es sich ungefähr vorstellen. Es wird natürlich brutal laut.“

Dass der Support nicht nur von einer Fankurve kommt, sondern alle Tribünen immer wieder laut werden, befeuert die ohnehin gute Akustik der Arena zusätzlich. Die Fenerbahce-Spieler kennen die Atmosphäre natürlich und wissen auch, nicht nur für, sondern auch mit dem Publikum zu spielen. Vallci: „Das machen sie clever. Sie versuchen permanent in jeder Aktion das Foul zu ziehen, zu provozieren, den Schiri ein bisschen mitzunehmen.“

© GEPA Auch rund 300 mitgereiste Sturm-Fans gaben ihr Bestes

So ohrenbetäubend es ist, so hoch ist laut Meinung des Innenverteidigers trotzdem der Spaßfaktor vor solch einer Kulisse. „Noch lieber wäre mir gewesen, wir hätten noch ein Tor gemacht und eines weniger kassiert. Ich glaube, das hätten wir uns verdient, aber im Großen und Ganzen ist es schon ein Erlebnis, das jeder nicht so schnell vergisst.“

Ein bisschen wie Olympique Marseille

Auch Emran Soglo sprach von einer „harten Atmosphäre“, zeigte sich als ehemaliger Spieler von Olympique Marseille jedoch vielleicht eine Spur weniger beeindruckt: „Dort ist die Stimmung mehr oder weniger dieselbe, also war es nicht allzu schockierend für mich. Aber es war eine gute Atmosphäre, sehr laut. Die Fans stehen mit sehr viel Leidenschaft hinter ihrem Team.“

Nun sind die schwarz-weißen Anhänger aufgerufen, im Rückspiel mitzuhelfen, das vermeintlich Unmögliche doch noch möglich zu machen. „Wir werden All-in spielen. Wir geben das Spiel sicher noch nicht auf. Wir wissen, welche Wucht wir in unserem Stadion erzeugen können. Aber dafür brauchen wir das ganze Stadion, damit wir sie richtig ins Wanken bringen können“, erklärt Jürgen Heil.