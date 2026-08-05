Die anhaltende Hitzewelle setzt Österreichs Landwirtschaft massiv unter Druck. Im ORF warnte Landwirtschaftskammer-Vizepräsident Lorenz Mayr vor teils dramatischen Ernteausfällen, betonte aber zugleich, dass die Lebensmittelversorgung weiterhin gesichert sei.

Lorenz Mayr, Vizepräsident der Landwirtschaftskammer, zeichnete in der „Zeit im Bild 2“ ein dramatisches Bild der aktuellen Lage in der Landwirtschaft. Während Getreide und Raps bereits mit deutlichen Ertragseinbußen geerntet wurden, leiden Mais, Kürbis und viele andere Kulturen massiv unter der anhaltenden Hitze. Teilweise werde mit Ernteverlusten von bis zu 80 Prozent oder sogar Totalausfällen gerechnet. Dennoch beruhigte Mayr mit Blick auf die Versorgungssicherheit: „Die Ernte ist eine kleinere mit sehr guter Qualität“, sagte er. Vor allem bei Weizen sei Österreich weiterhin gut versorgt, weil deutlich mehr produziert als im Inland benötigt werde.

Anders sehe die Situation bei Erdäpfeln, Gemüse oder Tomaten aus. Dort seien die Erträge teils drastisch eingebrochen, was sich laut Mayr auch auf die Preise auswirken werde. Die Landwirtschaft brauche diese Preissteigerungen allerdings, um die zuletzt stark gestiegenen Kosten für Dünger und Diesel zumindest teilweise auszugleichen. Besonders angespannt sei die Lage auch in der Tierhaltung: Wegen fehlenden Futters und ausgetrockneter Almen müssten Rinder vielerorts früher ins Tal gebracht werden. Reiche das Futter nicht aus, drohten Schlachtungen.

„Bei Renaturierung fehlt gesicherte Finanzierung“

Angesichts der Dürre forderte Mayr rasche Hilfen der Politik. Neben finanziellen Unterstützungen und Dürrepaketen brauche es vor allem Investitionen in eine langfristige Wasserinfrastruktur. „Jeder Euro, der in die Landwirtschaft jetzt investiert wird, ist ein guter Euro für die Zukunft“, betonte er. Nur so könne die Lebensmittelversorgung Österreichs dauerhaft gesichert werden.

Auf die Frage nach dem Klimawandel räumte Mayr ein, dass die Landwirtschaft besonders stark von den Folgen betroffen sei und sich bereits mit neuen Sorten und geänderten Bewirtschaftungsmethoden anpasse. Gleichzeitig verteidigte er die Position des Bauernbundes bei Themen wie Agrardiesel und Renaturierung. Er betonte, die Landwirtschaft leiste bereits einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und sehe sich „als große Chance und als große Lösung im Kampf gegen den Klimawandel“. Bei der Renaturierung fehle aus seiner Sicht allerdings eine gesicherte Finanzierung durch die Europäische Union.