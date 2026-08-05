Leiche von Bergsteiger Nirmal Purja in Pakistan geborgen

Nach dem tödlichen Lawinenunglück in Pakistan hat ein Suchtrupp die Leichen des bekannten britisch-nepalesischen Bergsteigers Nirmal Purja und dreier seiner Mitstreiter geborgen. Die vier Leichen seien ins Basislager am Berg Broad Peak gebracht worden, teilte der pakistanische Alpinismus-Verein (ACP) am Mittwoch mit. Die Leichen von drei weiteren Kletterern werden den Angaben zufolge weiter vermisst.

© APA/AFP Trauer um den bekannten Bergsteiger