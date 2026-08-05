Sigrid Hroch soll ab 2027 den ORF Steiermark als Landesdirektorin führen. Der Sturm-Fan macht sich für die heimische Musikszene stark, stand 1991 beim Slowenienkrieg im Einsatz.

Wenn Mittwochabend Sturm Graz bei Fenerbahce Istanbul gegen die Außenseiterrolle ankämpft, sitzt die Programmchefin hinterm Radio-Mikrofon. Nicht etwa in Vertretung, Sigrid Hroch kennt sich aus und ist gerne „Playing Captain“ (spielender Kapitän), wie ein Kollege lobt. Auch für ihn sei es eine logische Entscheidung, dass Hroch dem Stiftungsrat als künftige Landesdirektorin des ORF Steiermark vorgeschlagen wird – die Entscheidung fällt am 11. August. Sie kenne das Haus, würde dessen guten Ruf bewahren und sei keine, die sich anbiedert.

Offenbar von Anfang an. Als zeitweise einzige Frau im „Aktuellen Dienst“ neben ORF-Granden wie Günther Ziesel, Klaus Edlinger oder Robert Seeger kam sie zwar zu ihrer allerersten Redaktionssitzung zu spät, aber erarbeitete sich nach und nach Respekt. Spätestens 1991, als sie aus Spielfeld vom zehntägigen Slowenienkrieg berichtete. „Das hätten nicht viele männliche Kollegen gemacht“, sagt einer heute anerkennend.

Präsidentin

Als „unaufgeregt, aber konsequent“ wird die Obersteirerin beim Steirischen Presseclub skizziert. Hroch ist dort seit 2013 ehrenamtlich Präsidentin, konnte die Mitgliedszahlen und Veranstaltungsdichte steigern, ohne die „ORF-Karte“ zu zücken oder Fördergeber zu hofieren. Parteinähe? Fehlanzeige.

© Presseclub Presseclub-Präsidentin Sigrid Hroch (re.) bei einer Diskussion vor der Graz-Wahl: mit Alexandra Reischl (Presseclub-Geschäftsführerin) und Michael Kloiber (Kleine Zeitung) mit Philipp Pointner (Neos), Michael Winter (KFG), Kurt Hohensinner (ÖVP) und René Apfelknab (FPÖ)

Große Töne zu spucken, ist der Mutter zweier Söhne fremd, sagen Wegbegleiter. Ja, die 59-Jährige hat sich nicht zum ersten Mal für höhere Positionen beworben, aber trommelte dies nicht oder grollte lange, wenn andere zum Zug gekommen sind. Freilich weiß sie: Wenn sie 2027 mit 60 Jahren die Direktorenstelle ausübt, stehen der ORF und das Funkhaus (weiterhin) in der Auslage. Das nächste Sparprogramm ist umzusetzen. Ob es dann noch einen Radio-Pogrammchef geben wird, ist offen. „Andererseits hat sie nichts zu verlieren“, so ein Kollege.

Herz für Musikszene

Radio ist Hrochs Medium, viel Herzblut floss (und fließt) in die steirische Musikszene – abseits von EAV, STS oder Opus. Formate wie die Konzertreihe „Rock Weiß Grün“ oder das Förderprogramm „Take Your Chance“ tragen Hrochs Handschrift. Intendanten wie Kurt Bergmann oder Gerhard Draxler wussten das zu fördern. Mit Amtsinhaber Gerhard Koch kann sie gut, beide waren Kollegen im Aktuellen Dienst.

Privat schlüpft Hroch gerne in die Laufschuhe, hat eine Vorliebe für Frankreich oder Portugal. Eine Katzenfreundin und gute Köchin sei sie ebenso, wie man hört.