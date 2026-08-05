In diesem Lokal gibt es das beste Streetfood im Lavanttal
Mit dem „Kenny‘s“ schaffte es unter kärntenweit 29 Restaurants nur eines aus dem Lavanttal in den Falstaff Streetfood Guide 2026.
Bowls stehen bei „Kenny‘s“ in der Bamberger Straße 5 in Wolfsberg im Mittelpunkt. Nun hat es das Lokal erneut als einziges aus dem Lavanttal in den Falstaff Streetfood Guide 2026 geschafft, der die beliebtesten Streetfood-Restaurants in ganz Österreich listet. Aus Kärnten finden sich insgesamt 29 Lokale in der diesjährigen Auflage wieder.
„Inspiriert von der hawaiianischen Küche bringen Poke Bowls regionale Produkte mit exotischen Einflüssen zusammen. Hot Bowls vereinen Reis mit Teriyaki-Lachs oder Kokoshuhn. In Fitness Bowls werden Tofu, Lachs oder Garnelen mit Salaten kombiniert “, steht dort etwa über das vom 20-jährigen Yücel Incebacak betriebene Streetfood-Lokal zu lesen, das mit 90 Punkten für Essen, Service und Ambiente ausgezeichnet wurde. „Wir sind auf diese Auszeichnung stolz“, sagt Yücel Incebacak senior (48), der seinen Sohn tatkräftig unterstützt.
Geöffnet hat das „Kenny‘s“ von Montag bis Donnerstag von 11 bis 20.30 Uhr sowie am Freitag und Samstag von 11 bis 21 Uhr. Sonntag ist Ruhetag.