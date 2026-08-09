Kirche betreibt Wahlwerbung am Gipfel des Großglockners

Kärntner Seilschaft mit Bischofsvikar Engelberg Guggenberger hisste am Glockner Plakat für die Pfarrgemeinderatswahlen 2027. 3000 Laien bestimmen das Leben in den 336 Pfarren mit.

Die Kärntner Seilschaft mit Max Fritz und Bischofsvikar Engelbert Guggenberger nahm das Wahlplakat mit auf den Großglockner

Wählen im Mehrfach-Pack: Im Frühjahr 2027 gibt es nicht nur die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen (samt Stichwahlen) in Kärnten. Am 7. März finden österreichweit und damit ebenso in den 336 katholischen Pfarren der Diözese Gurk-Klagenfurt auch die Pfarrgemeinderatswahlen statt. Alle fünf Jahre ist das der Fall. Das Gremium aus Laien setzt über das Kirchenjahr gespannt Initiativen, organisiert Feste und Veranstaltungen, gestaltet das Pfarrleben. Max Fritz als Leiter der Stabsstelle Pfarrgemeinden und regionale Entwicklung der Diözese betont: „Kirche ist getragen vom Miteinander von Priestern und Laien“ und ergänzt: „Wie soll ein Priester alleine die Pfarre schaukeln?“

3000 Frauen und Männer, vom Jugend- bis zum hohen Seniorenalter, sitzen in den Pfarrgemeinderäten. Zwei Drittel werden gewählt, ein Drittel (Priester, Diakone, Pastoralassistentinnen, Berufene wie Religionslehrer und Entsandte - etwa aus der Volksgruppe) hat einen automatischen Sitz im Gremium. Mittlerweile gibt es mit 53 Prozent eine Frauenmehrheit, so Fritz, Tendenz steigend. Im Kontrast zu den 1970er-Jahren gebe es auch immer mehr Pfarrgemeinderatsobfrauen und Pfarrökonominnen.

Durchschnittsalter 50 Jahre

Eines eint die Pfarrgemeinderats- mit den ÖH- oder Arbeiterkammerwahlen: Die Wahlbeteiligung liegt bei nur 20 Prozent. Erfreulich ist jedoch das Faktum, dass ein Drittel der Gewählten neu in die Gremien kommt. Der Anteil der Jungen betrage zehn bis 15 Prozent, das Durchschnittsalter liege bei 50 Jahren.

© KK/Auernig Maximilian Fritz, Leiter der Stabsstelle Pfarrgemeinden der Diözese

Kirche ist getragen vom Miteinander von Priestern und Laien. Der Pfarrgemeinderat weiß, was Kirche vor Ort braucht.“ — Max Fritz , Stabsstelle Pfarrgemeinden

„Alles, was in den Pfarren passiert, geschieht deshalb, weil sich Leute im Pfarrgemeinderat Gedanken gemacht und geplant haben“, skizziert Fritz. Feste und Initiativen funktionieren nicht, wenn es keiner in die Hand nimmt. „Es braucht ein Koordinations-, Planungs- und Beratungsgremium. Der Pfarrgemeinderat weiß, was Kirche vor Ort braucht.“ Dementsprechend sind für die Mitglieder die vier Grundaufträge Caritas/Nächstenliebe, Gemeinschaft, Liturgie und Verkündigung wichtig.

Zweisprachig

Wie schwer ist es, Kandidaten für die PGR-Wahlen zu finden? Fritz weiß aus langjähriger Erfahrung: „Wenn Pfarren gut funktionieren und die Leute das Gefühl haben, ernst und angenommen zu werden, dann finden sich genügend Kandidierende.“ In Kärnten gibt es ein Spezifikum: Seit der Diözesansynode 1970 sind in den Pfarrgemeinderäten im zweisprachigen Gebiet Vertreter beider Sprachen präsent. Das unterscheidet Kärnten von Südtirol, wo es getrennt einen deutsch- und einen italienischen Pfarrgemeinderat gibt.

Plakat am Glockner

Um auf die Wahlen aufmerksam zu machen, die Vorarbeiten haben bereits begonnen, ging es Fritz zuletzt ehrgeizig und kreativ an. In einer Seilschaft mit Bischofsvikar und Alpinist Engelbert Guggenberger, FH-Student Leo Fritz und Bergführer Mario Lugger erklomm er den Gipfel des Großglockners. Am höchsten Punkt Österreichs wurde das Plakat mit dem Wahlmotto gehisst „Mit.Dir.Gemeinsam“. Keine andere Diözese kann diese Kärntner Aktion überbieten.