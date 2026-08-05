Aufgrund von Wasserknappheit transportierte die Feuerwehr 20.000 Liter Trinkwasser nach St. Martin am Wöllmißberg. Inzwischen hat sich die Lage entspannt.

20.000 Liter Trinkwasser füllte die Freiwillige Feuerwehr Köflach am vergangenen Wochenende in einen der drei Hochbehälter in St. Martin am Wöllmißberg. Durch die Wassertransporte wurde sichergestellt, dass die Versorgung der weststeirischen Gemeinde auch bei Verbrauchsspitzen stabil bleibt. Zuletzt war der Verbrauch aufgrund der Hitze besonders hoch, was zu einem Engpass geführt hat. Die gute Nachricht: „Der Wasserstand in den Hochbehältern hat sich wieder erholt. Seit Montag waren daher keine zusätzlichen Wassertransporte mehr notwendig“, sagt Vizebürgermeister Andreas Graschi.

Die Bevölkerung wird jedoch dazu aufgerufen, das Trinkwasser vor dem Verzehr abzukochen. Dabei handelt es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme, da mögliche Verunreinigungen durch die Transporte und den Einsatz der Feuerwehrschläuche nicht ausgeschlossen werden können. Laut der österreichischen Trinkwasserverordnung sollte das Wasser mindestens drei Minuten lang sprudelnd gekocht werden, um Bakterien, Viren und Parasiten abzutöten.

© Karl Mayer Andreas Graschi, Vizebürgermeister von St. Martin am Wöllmißberg

Der Wasserstand in den Hochbehältern wird mehrmals täglich kontrolliert, um bei Engpässen rasch reagieren zu können. „Derzeit können wir den Trinkwasserbedarf wieder vollständig über den Zufluss aus unseren Quellen decken”, sagt Graschi. Ob die Versorgung ohne zusätzliche Wassertransporte stabil bleibt, wird sich am kommenden Wochenende zeigen, falls es zu einer neuerlichen Verbrauchsspitze kommt. Nächste Woche werden entsprechende Wasserproben entnommen und die Gemeinde informiert die Bevölkerung, sobald das Trinkwasser nicht mehr abgekocht werden muss.

Sportanlage wird nicht bewässert

Wie in vielen anderen Kommunen auch sind die Bewohnerinnen und Bewohner von St. Martin am Wöllmißberg zum Wassersparen angehalten. „Wir appellieren, die Bewässerung von Grünflächen so weit wie möglich einzuschränken und kurz zu duschen. Generell ist das Bewusstsein für diese Maßnahmen bei uns aufgrund der Wasserknappheit gestiegen“, berichtet Graschi. Die Gemeinde selbst nutzt für die Bewässerung des Blumenschmucks kein Trinkwasser, sondern Wasser aus einer eigenen Zisterne. Die Sportanlage wird dieses Jahr nicht bewässert.