Angela Volautschnig, die mit ihrem Mann bis Mitte der 1980er-Jahre eine Tischlerei in Völkermarkt betrieb, verstarb am 30. Juli im 97. Lebensjahr.

Knapp sechs Jahrzehnte lang war Angela Volautschnig auch Mitglied bei den Völkermarkter Bürgerfrauen

Mitten in einer Weltwirtschaftskrise zwischen zwei Weltkriegen erblickte Angela Volautschnig am 7. September 1929 in Lippendorf bei St. Peter am Wallersberg das Licht der Welt. Nach dem Abschluss ihrer Lehre zur Friseurin lernte sie den Tischlermeister Siegfried Volautschnig kennen, den sie Anfang der 1950er-Jahre heiratete.

Aus der Ehe ging mit den Töchtern Isolde, Sonja und Daniela ein sogenanntes „Dreimäderlhaus“ hervor. Gemeinsam mit ihrem 1988 verstorbenen Mann führte Angela Volautschnig bis Mitte der 1980er-Jahre eine Tischlerei am Rot-Kreuz-Platz 2 in Völkermarkt.

Von 1967 bis zu ihrem Ableben war Volautschnig auch knapp sechs Jahrzehnte lang Mitglied der Völkermarkter Bürgerfrauen.

Mit ihrem Tod am 30. Juli endete ein langes und ereignisreiches Leben mit vielen Höhen und Tiefen im 97. Lebensjahr. Ihre letzte Ruhe fand die Verstorbene, um die neben den Töchtern und Schwiegersöhnen auch drei Enkelkinder und ein Urenkelkind trauern, bereits im Familiengrab auf dem Stadtfriedhof in Völkermarkt.