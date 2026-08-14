Warum ein höheres Pensionsalter so schnell nicht kommen wird

Der Tiroler Landeshauptmann Mattle und ÖVP-Seniorenchefin Korosec haben die Debatte über längeres Arbeiten wieder ins Rollen gebracht. In Griffweite ist die Reform trotzdem nicht.

Der Tiroler Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) ist in Sachen Erhöhung des Pensionsantrittsalters vorgeprescht: Alle Parteien sollen Vorschläge gemeinsam mit Experten präsentieren, die Bevölkerung soll via Livestream zuhören können. Keine Partei könne sich dann „hinter Schlagworten oder Ausreden verstecken“, so Mattle.

Wie sein eigenes Modell aussehen würde, hat der Landeschef zumindest skizziert. Ein Pensionsantritt soll erst ab 65 Jahren und nach zumindest 45 Erwerbsjahren möglich sein. „Es sollte fair dargestellt sein, ob jemand mit 15 Jahren eine Lehre beginnt, jemand mit 19 Jahren nach der Matura arbeiten geht oder jemand nach einem oder zwei Studien erst später in das Berufsleben einsteigt“, begründete der ÖVP-Politiker. Gleichzeitig schlägt er vor, Betreuungsjahre von Müttern und Vätern oder Pflegezeiten bei Angehörigen anzurechnen. Zahlreiche Fragen bleiben allerdings offen: Können Zeiten von Krankheit oder Arbeitslosigkeit angerechnet werden? Gibt es eine Grenze nach oben? Es handle sich bei seinen Vorschlägen auch nicht um „Absolutpositionen“, heißt es aus Mattles Büro, sondern eher um den Anstoß einer Debatte.

Mehr als ein Viertel des Budgets fließt in die Pensionen

Immer wieder appellieren Expertinnen und Experten für ein höheres Pensionsantrittsalter. Geburtenstarke Jahrgänge gehen in Pension, während geburtenschwache ins Erwerbsleben starten, zudem steigt die Lebenserwartung. Schon heuer fließen rund 27 Prozent des Staatshaushalts in den Pensionsbereich, Tendenz steigend. Im Sinne der Budgetkonsolidierung sei eine Anhebung daher ein „Muss“, sagt etwa Fiskalratspräsident Christoph Badelt.

Ende Juli brachten dann Äußerungen von ÖVP-Seniorenbundchefin Ingrid Korosec die Diskussion wieder ins Rollen. Auch sie schlug ein Pensionssystem vor, in dem die Berufsjahre, nicht das Geburtsdatum, für den Zeitpunkt des Antritts relevant sein sollen. In einer Aussendung stellte sie allerdings klar: Reformen dieser Art sollen ab 2030 ausgearbeitet und ab 2045 schlagend werden – unter den derzeitigen Rahmenbedingungen lehne sie eine Anhebung des Regelpensionsalters ab.

SPÖ lehnt höheres Pensionsalter ab

Dass sich die Dreierkoalition zu einer neuen Regelung entschließt, ist aber unwahrscheinlich. Die Neos zeigten sich zwar über die Vorstöße aus der ÖVP erfreut, für die SPÖ ist ein höheres Pensionsalter dagegen ausgeschlossen. Der SPÖ-nahe Pensionistenverband stellte sich in Person seiner Präsidentin Birgit Gerstorfer vehement gegen Korosecs Vorstoß. Das Pensionsalter an die Lebenserwartung zu koppeln, wäre „sozial ungerecht und würde die Realität vieler Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer völlig ausblenden“. Ähnlich die Bundespartei: „Hackln bis 70 wird es mit der SPÖ nicht geben“, so Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim.

Kommentar: Simple Theorie, unmögliche Praxis

Und die ÖVP? Immer wieder schließen sich vor allem Stimmen aus Wirtschaft und Industrie dem Ruf nach einem höheren Pensionsalter an, Bundeskanzler Christian Stocker erteilte dem vergangenen Sommer eine Absage. Das sei auch nach wie vor Parteilinie, wird aus Stockers Kabinett bestätigt. Verwiesen wird auch auf bereits erfolgte Reformen, etwa Verschärfungen bei der Korridorpension, die neue Teilpension oder einen „Nachhaltigkeitsmechanismus“, der künftige Regierungen zum Handeln zwingen soll, wenn die Ausgaben im Pensionsbereich explodieren.

Mattle-Vorstoß würde deutlicher Erhöhung gleichkommen

Überraschend scharf reagierte auch die Leiterin der Alterssicherungskommission, die Wifo-Ökonomin Christine Mayrhuber. Die Idee Mattles sei „undurchdacht“. In keinem EU-Land gebe es eine Mindestversicherungsdauer von 45 Jahren. Nach ihren Berechnungen würden derzeit lediglich 47 Prozent der in Pension gehenden Männer die 45 Jahre erfüllen, bei den in den Ruhestand tretenden Frauen wären es sogar nur 18 Prozent.

Die Opposition reagierte auf den Vorstoß geradezu empört: Grünen-Sozialsprecher Markus Koza unterstellte Mattle eine „profunde Unkenntnis“. FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz sieht gar einen „Anschlag auf die Lebensleistung der Österreicher“.

Sollte sich aber eine nachfolgende Regierung zur Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters durchringen, würde es im Sinne des Vertrauensschutzes aber jedenfalls dauern, bis sich die Änderungen auch tatsächlich im Budget niederschlagen. „Einen verfassungsrechtlichen Anspruch, dass sich die Dinge nie ändern, habe ich nicht“, erklärt Verfassungsjurist Peter Bußjäger. „Aber wenn jemand ein Jahr vor dem Pensionsantritt steht, hat er vielleicht schon ein Wochenendhaus gemietet, der Dienstgeber vielleicht schon andere Pläne mit der Stelle. Würde dann plötzlich das Antrittsalter um zwei Jahre erhöht werden, wäre das ein verfassungswidriger Eingriff.“ Je deutlicher die Erhöhung ausfällt, desto länger müsste auch die Vorlaufzeit ausfallen, wobei der Verfassungsgerichtshof auch die Dringlichkeit der Reform berücksichtigen müsste, sagt Bußjäger. „Bei zehn Jahren wäre man aber auf der sicheren Seite.“