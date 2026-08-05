In insgesamt sechs Landeshauptstädten hatte es nachts nicht weniger als 20 Grad - damit gilt die Nacht dort als Tropennacht.

Am Dienstag ist mit 41 Grad in Wien-Stammersdorf ein neuer Höchstwert gemessen worden und auch die Nacht auf Mittwoch hat neue Temperaturrekorde gebracht: In Hornstein im Burgenland sank das Thermometer nicht unter 28,5 Grad. Damit wurde die wärmste Nacht der Messgeschichte verzeichnet, wie ein Sprecher der Geosphere Austria auf APA-Anfrage bestätigte. In Wien (Innere Stadt) sank die Temperatur nicht unter 27,4 Grad, in Neudorf bei Landsee (Burgenland) nicht unter 26,9 Grad.

Auf Platz vier der höchsten Nachttemperaturen lag Retz in Niederösterreich mit 26,7 Grad, gefolgt von Wien-Jubiläumswarte (26,2 Grad), Wien-Donaufeld und die Messstation Leiser Berge (Niederösterreich) mit jeweils 26,0 Grad.

In insgesamt sechs Landeshauptstädten hatte es nachts nicht weniger als 20 Grad - damit gilt die Nacht dort als Tropennacht. Neben Wien waren das Linz und Eisenstadt (je 23 Grad), St. Pölten (22,5 Grad), Bregenz (20,6 Grad) und Graz (20,3 Grad), wie der Wetterdienst "Tauernwetter" in einer Aussendung mitteilte.

Für den Osten Österreichs gilt auch am Mittwoch noch eine Rote Hitzewarnung. Laut "Tauernwetter" sei es durchaus möglich, dass im Laufe des Tages wieder Höchsttemperaturen erreicht werden. Erst am Donnerstag sollen demnach die Temperaturen in ganz Österreich unter der 40-Grad-Marke bleiben.