Der Bau der neuen Markthalle in Eggenberg geht ins Finale. Ein Riesenkran hebt am Freitag 24 Meter lange Dachträger ein. Erstmals setzt Graz auf eine Zisterne.

Im Oktober wird es soweit sein: Die bäuerlichen Produzenten, die derzeit ihre Waren im benachbarten Park verkaufen, können dann wieder auf den Hofbauerplatz zurückkehren. Davor steht aber ab Freitag (7. August) noch ein spannender und wichtiger Schritt beim Bau der neuen Markthalle an: Nachdem die markanten W-förmigen Stahlbetonstützen in den letzten Wochen aufgestellt wurden, folgt nun die Errichtung des Dachs.

Am Freitag gibt es deshalb großes „Baustellenkino“ in Eggenberg. In den Morgenstunden wird ein großer Kran nördlich des Hofbauerplatzes aufgebaut. Sein rund 45 Meter langer Ausleger wird den gesamten Platz überspannen. Am Vormittag werden dann die ersten Hauptträger des Dachs aus Brettschichtholz eingehoben. „Die Träger sind 24,3 Meter lang und wiegen jeweils rund 800 Kilo“, erklärt Johanna Regger, zuständige Projektleiterin in der Grazer Stadtbaudirektion.

1 / 5 Die zu den Seiten hin offene Markthalle am Hofbauerplatz stand seit 2009 unter Denkmalschutz © Foto Fischer

Neubau kommt, Denkmalschutz bleibt

Das Dach ist so ungewöhnlich wie die Betonkonstruktion und das Bauprojekt an sich. Die von Franz Forstlechner entworfene Markthalle aus den 70er-Jahren, die dem Brutalismus zuzuordnen ist, steht seit 2009 unter Denkmalschutz. Die Stahlbetonstützen waren allerdings zuletzt derart desolat, dass eine Sanierung umöglich war. Gerettet wurde das Baudenkmal kurioserweise letztendlich durch seinen Abriss Anfang Februar. Die Konstruktion wird nun nach Originalplänen neu gebaut, der Denkmalschutz bleibt. Die drei Dachflächen, die nun in den kommenden Wochen errichtet werden, scheinen zu schweben. Das liegt daran, dass die Träger nicht auf der Konstruktion aufliegen, sondern an Abhängungen befestigt werden. In Sachen Belichtung und Energieversorgung wurden Kompromisse mit dem Bundesdenkmalamt gefunden. Dachöffnungen lassen mehr Licht ins Innere, eine PV-Anlage ist eingeplant.

Erste Zisterne im öffentlichen Raum

Neue Wege geht man auch beim Wassermanagement am Platz. „Wir setzen erstmals auf eine Zisterne. Sie fasst 15.000 Liter Regenwasser“, erklärt Regger. Das Wasser soll in Zukunft nicht nur am Hofbauerplatz für die Bewässerung von Bäumen im Stadtgebiet zur Verfügung stehen, statt ungenutzt in den Kanal zu fließen. In der Schlussphase des Bauprojekts werden noch die Platzflächen und die angrenzenden Kreuzungsbereiche gestaltet. Voraussichtlich Ende September werden 23 Gleditschien gepflanzt. Sie ersetzen jene Bäume, die vor Beginn der Bauarbeiten entfernt oder an einen neuen Standort umgesiedelt wurden.