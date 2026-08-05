20 Prozent weniger Getreideernte als im Vorjahr. Für den Herbst herrscht angesichts der Trockenheit große Angst. Reduzierte Erntemengen treiben Preise hoch.

Die enorme Hitze und die seit Frühling in weiten Teilen Österreichs anhaltende Trockenheit beeinträchtigen die Getreideernte 2026 massiv. Mit 2,5 Millionen Tonnen liegt die Getreideproduktion in Österreich (ohne Mais) um fast 20 Prozent unter dem guten Vorjahreswert und um 14,4 Prozent unter dem langjährigen Durchschnitt. „Die Witterung hat deutliche Spuren bei den Erträgen hinterlassen“, sagt Günter Griesmayr, Vorstandsvorsitzender der Agrarmarkt Austria (AMA). Die um ein Fünftel geringere Ernte sei ein Durchschnittswert über ganz Österreich, in einigen Regionen falle das Erntedefizit noch deutlich größer aus.

Die prognostizierte Gesamtproduktion inklusive Körnermais werde heuer mit 4,5 Millionen Tonnen das Vorjahresergebnis deutlich unterschreiten (minus 18,4 Prozent) und fällt daher unterdurchschnittlich aus (minus 12,2 Prozent gegenüber dem langjährigen Mittel).

Auch die Fläche schrumpft weiter

Die diesjährige Getreidefläche (ohne Mais) schrumpft auf 501.692 Hektar – ein historischer Tiefstand. Hauptursache für den Rückgang ist die um 5000 Hektar reduzierte Anbaufläche der wichtigsten Getreideart Weichweizen. Mit einer Anbaufläche von 236.822 Hektar bleibt Weichweizen trotz dieses Rückgangs auch 2026 die wichtigste Kultur auf Österreichs Äckern.

„Schauen mit großer Sorge in den Herbst“

Lorenz Mayr, der Vorsitzende des AMA-Verwaltungsrates, schaut „mit großer Sorge in den Herbst“. Vor allem beim Mais drohten in einigen Gegenden Österreichs Totalausfälle: „Dort herrscht Steppe“, so Mayr. Die Maisernte werde aufgrund der Ausfälle so früh durchgeführt wie noch nie. Auch Kürbis und Zuckerrüben litten massiv unter Trockenheit, ebenso die Kartoffel. Nach einer sehr guten Erdäpfel-Ernte im Vorjahr seien heuer viele Felder dürr. Auch künftiger Regen würde da nicht mehr helfen. Mayr: „Es herrscht große Angst bei den Bauern.“

Auswirkungen auf die Preise

Die unterdurchschnittliche Ernte wird sich auf die Preise auswirken. „Die reduzierte Erntemengen fangen an, die Preise zu beflügeln“, sagt Mayr. Das sei aus Sicht der Bauern auch notwendig. Durch die hohen Preise für Treibstoffe und Düngemittel verursache eine Tonne Weizen Produktionskosten von 300 Euro, Bauern würden am Markt aber nur 200 Euro erlösen: „Bei jeder Tonne Weizen, die ich verkaufe, gebe ich 100 Euro dazu – wir können so nicht überleben.“ Es sei daher „dringend notwendig“, dass die Preise steigen.

Mehrkosten halten sich in Grenzen

Die Mehrkosten für Konsumentinnen und Konsumenten würden sich in Grenzen halten: „Momentan ist der Weizenanteil beim Preis einer Semmel 1 Cent. Würde sich der Preis verdoppeln, wären es zwei Cent. Das ist leistbar“, sagt Mayr. Die Preistendenz gehe nach oben. Die Versorgungssicherheit für Österreich sei jedenfalls gesichert. Trotz der geringeren Getreideernte würden „ausreichend Mengen für die Herstellung von Brot, Mehl und Backwaren zur Verfügung“ stehen, sagt Griesmayr. „Besonders erfreulich ist die hohe Qualität des geernteten Brotgetreides.“

Auch in vielen anderen EU-Ländern sind Niederschlagsdefizit und Rekordhitze prägend für die Erntebilanz. Weltweit sei die zweitgrößte Ernte zu verzeichnen, und das bei steigendem Verbrauch.