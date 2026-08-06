Bunter Zebrastreifen in Schladming übermalt: „Das ist nicht zu dulden“

Drei Regenbogen-Zebrastreifen sorgen in Schladming weiter für Aufregung. Bürgermeister ist erzürnt, neuerlicher Vandalenakt wurde zur Anzeige gebracht.

„Wir Kinder sehen die Welt ein bisschen bunter, das wollen wir auch zeigen.“ Mit diesen Worten erklärte Kinderbürgermeisterin Romy Knauß den „Herzenswunsch“ des Schladminger Kindergemeinderates. Baten sie doch als Abschluss ihrer Amtsperiode, den Zebrastreifen vor der Volksschule mit bunten Streifen zu versehen. Der Gemeinderat beschloss diesen Wunsch über einen „Regenbogen-Zebrastreifen“ im Juli mit großer Mehrheit, die fünf Mandatarinnen und Mandatare der FPÖ enthielten sich der Stimme.

Dieser scheinbar harmlose Wunsch sorgte in der Planaistadt für einiges an Aufregung, auch Vandalenakte ließen nicht lange auf sich warten. So wurde bereits kurz nach dem Beschluss im Gemeinderat der gemeinsam gepflanzte Baum des Kindergemeinderates im Rathauspark umgeschnitten (wir berichteten). In der Nacht auf Dienstag haben nun Unbekannte einen der neu bemalten bunten Zebrastreifen vor der Volksschule teilweise mit grauer Farbe übermalt und durch Beschleunigungsspuren beschmutzt.

1 / 4 Reifenspuren und graue Farbe ... © Martin Huber

Kein Zeichen für queere Community

Grund dafür dürfte sein, dass die bunten Schutzwege weltweit und in vielen österreichischen Städten wie Wien, Graz oder Salzburg als Symbol für Vielfalt, Toleranz und die Rechte der queeren Community aufgemalt wurden. Das sorgt bei Bürgermeister Hermann Trinker für Unverständnis, handle es in Schladming doch ausschließlich um einen Wunsch des Kindergemeinderats und kein gesellschaftspolitisches Zeichen: „Es ist de facto ein färbiger Zebrastreifen. Ich bin bass erstaunt, dass dieser als Symbol für irgendetwas umgedeutet wird und das deswegen Feindbilder geschürt werden.“

Die Vandalenakte verurteilt er daher scharf: „Das ist eine Entwicklung, die nicht zu dulden ist.“ Man habe sie daher auch bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Als Bürgermeister stehe er jedenfalls hinter den bunten Zebrastreifen: „Sie tragen zweifelsfrei dazu bei, dass die Verkehrssicherheit an diesen Stellen verbessert wird. Es bleiben auch viele Gäste stehen und fotografieren sich damit.“ Die entstandenen Schäden würden zeitnah beseitigt. Allen Personen, die sich an den Farben stören, könne er „nur empfehlen, sich über das Thema Toleranz Gedanken zu machen“.

© Daniel Scharinger Bürgermeister Hermann Trinker

„Wir hatten noch Farbe übrig“

Der Grund, warum es statt dem einen beschlossenen letztendlich drei Schutzwege geworden sind, sei leicht erklärt, so Trinker: „Mehrere Gemeinderäte haben gefragt, ob man nicht alle drei Zebrastreifen rund um das Schulareal färbig anmalen kann. Wir hatten auch noch Farbe übrig.“

Jeder, dem gesellschaftliche Entwicklung ein positives Anliegen ist, ist aufgerufen, sich an der politischen Arbeit in der Gemeinde zu beteiligen. Und sich gegen Stimmungsmache zu entscheiden. — Hermann Trinker , Bürgermeister

In sozialen Medien wird die Maßnahme heiß diskutiert, unter anderem heißt es dort, man solle gerade „in einer internationalen Tourismusstadt den öffentlichen Verkehrsraum nicht für politische Botschaften“ nutzen. Was sagt der Bürgermeister dazu? „Postings in sozialen Netzwerken kommentiere ich prinzipiell nicht. Jeder, dem gesellschaftliche Entwicklung ein positives Anliegen ist, ist aufgerufen, sich an der politischen Arbeit in der Gemeinde zu beteiligen. Und sich gegen Stimmungsmache zu entscheiden.“