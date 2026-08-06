Vom Gebot zum Erlebnis: Glücksmomente mit den Exponaten der Herzenswunschauktion

Bei der Herzenswunschauktion schlagen viele Herzen im Gleichklang für die gute Sache – so auch beim exklusiven „Terrassenkonzert“ mit James Cottriall

Die Herzenswunschauktion von „Steirer helfen Steirern“ und Caritas Steiermark macht jeden Advent außergewöhnliche Begegnungen möglich. Hinter jedem ersteigerten Exponat verbirgt sich ein unvergessliches Erlebnis – und die Freude, mit dem eigenen Gebot zugleich Gutes zu tun. Denn der gesamte Erlös kommt Menschen zugute, die in Not geraten sind. Was dabei entsteht, sind Momente, die lange in Erinnerung bleiben: für die Bieterinnen und Bieter, für die Gastgeberinnen und Gastgeber – und für jene Menschen, die durch den Auktionserlös Hilfe erhalten.

Claudia Rossbacher: Gänsehaut im Garten

Es ist ein heißer Julinachmittag, doch im Garten von Familie Huber in der Oststeiermark gibt’s statt Schweißperlen Gänsehaut. Denn die erfolgreiche Krimi-Autorin Claudia Rossbacher ist zu Gast und liest aus ihrem neuen Roman „Steirerzwist“. Die Lesung unter freiem Himmel war eines der begehrten Exponate der vergangenen Herzenswunschauktion. Für Ersteigerer Wolfgang Huber, ein treuer Bieter seit Jahren, ist die Auktion weit mehr als die Chance auf außergewöhnliche Erlebnisse: „Es gibt immer wieder super Exponate – und mit dem Zuschlag tut man gleichzeitig etwas Gutes“, sagt er. „Wiederholungstäterin“ ist aber auch Claudia Rossbacher – schon zum dritten Mal hat sich die Wahlsteirerin als Exponat zur Verfügung gestellt. „Es ist wahnsinnig toll, weil es ja für einen guten Zweck ist – und alle haben eine Freude. Da mache ich gerne wieder mit!“

Nach der – trotz einiger Morde äußerst humorvollen – Lesung und gemütlicher Grillerei ist der kriminelle Spürsinn der Gäste noch einmal gefragt: Rossbacher stellt ein kniffliges Rätsel und das Publikum beweist echtes Ermittlertalent. Dieser Herzenswunsch ist ein Fall, der alle mit einem Lächeln nach Hause schickt.

1 / 2 Kriminell lustige Lesung mit Claudia Rossbacher im Garten von Familie Huber © Hannes Rossbacher

James Cottriall: „So nice!“

Ein Wohnzimmerkonzert mit James Cottriall – persönlicher kann Musik kaum werden. Diesen Wunsch erfüllte sich Oliver Harich bei der Herzenswunschauktion. Statt großer Bühne warteten eine sommerliche Terrasse, ein gutes steirisches Backhendl und ein exklusives Konzert mit dem Chartstürmer und dessen musikalischen Begleiter Paul Temmel auf Harich und seine Gäste. „So nice“, einer von Cottrialls populären Songs, ist quasi Motto an diesem Abend – und die Freude allen ins Gesicht geschrieben.

Oliver Harich ist begeistert: „Wir wurden mit einem absolut tollen und einzigartigen Terrassenkonzert belohnt. Danke an ,Steirer helfen Steirern‘ für die supertollen Ideen!“ Auch der Musiker stimmt ein: „Eine irrsinnig tolle Aktion – es war absolut schön!“ Ein Abend, der noch lange nachklingen wird.

© Oliver Harich Gute Stimmung beim exklusiven „Terrassenkonzert“: James Cottriall, Valentina Harich, Paul Temmel

Aglaia Szyszkowitz: Ein Dinner voller Geschichten

Für Sabine Assmann-Bieder ging ein lang gehegter Herzenswunsch in Erfüllung. Beim Private Dining traf sie Schauspielerin Aglaia Szyszkowitz nicht auf einer Bühne, sondern ganz persönlich am Esstisch: „Ich habe ihr Buch gelesen, ihre Lesung in Graz besucht – und als ich das Exponat bei der Herzenswunschauktion gesehen hab’, dachte ich: Das muss ich haben!“ Aufgetischt wurde für die Ersteigerin und deren Familie bei Reifs Private Dining. Das Ehepaar Reif bekocht seine Gäste stets in privatem Rahmen – in ihrem eigenen Zuhause. „Das sind immer sehr schöne, sehr intime Abende, wo die Leute auch einmal weg von der Öffentlichkeit Fragen stellen können. Es war ein Riesenspaß, es ist sehr viel gelacht worden“, freut sich der passionierte Koch. Für Sabine Assmann-Bieder eine Erinnerung, die bleibt: „Wenn ich mir jetzt das Foto anschau’, dann ist die Erinnerung an diesen besonderen Moment wieder da. Das fühlt sich einfach gut an!“